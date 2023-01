El increíble mensaje del dueño de Espumas Santafé de Bogotá a sus empleados, tras incendio en la vía a Cota que destruyó su fábrica

Ramón Quisao es el fundador y propietario de Espumas Santafé de Bogotá, la fábrica que resultó incendiada el miércoles 4 de enero de 2022. Los hechos se registraron en la vía que de Bogotá, desde la calle 80, comunica con Siberia, en el departamento de Cundinamarca, así como con otros municipios como Cota, también en el mismo departamento. Allí, en una zona donde se ubican varias fábricas, en la salida de la capital, las llamas consumieron la sede de la fábrica de colchones, que opera desde 1992.

En diálogo con SEMANA, el gerente general de la compañía, Andrés Hernández, relató los momentos que tuvieron que afrontar. “Pasadas las 9:00 a. m. recibimos la alerta de emergencia, informamos a la brigada y de inmediato activamos todos los protocolos y encendimos el sistema de alarma, pero lamentablemente nuestra naturaleza del negocio incluye unas materias primas altamente inflamables y fue muy complejo controlar el fuego”, afirmó.

“La compañía nació en 1992. El fundador, Ramón, comenzó en un lote vacío, sin nada, prácticamente con las uñas, y empieza a construir su negocio desde cero. El primer domicilio de la empresa fue en el norte de Bogotá, en el barrio Metrópolis. Él inició primero con el negocio de espuma, después agregó otras líneas de negocio como los colchones y muebles, fue así como la empresa creció rápidamente, se trasladó a Cota y hoy en día es una compañía referente a nivel nacional”, señaló Hernández.

Más de 120 unds. Bomberiles de @Bomberoscundi junto a @BomberosBogota y organismos de gestión del riesgo hacia la tarde de hoy reportaron control del 80% del #IncendioEstructural en la empresa de Espumas de Santafe (manufactura de colchones) en el km 1.3, vereda Siberia 📍Cota pic.twitter.com/ODg11XMkZk — DireccionBomberosCol (@DNBomberosCol) January 5, 2023

Hernández destacó que ahora lo primordial son los más de 450 colaboradores de la compañía, que puedan mantener sus puestos de trabajo, y para ello indicó que la prioridad es reiniciar la operación lo más pronto posible. Destacó que proveedores, clientes e incluso sus rivales en el mecardo le están extendiendo la mano a Espumas Santafé en este momento.

En la emergencia que se presenta vía Bogota - Medellín nuestros uniformados trabajan fuerte con 4 máquinas extintoras, 3 carrotanques, una máquina escalera, una de líquidos inflamables y 3 camionetas. Noticia en desarrollo. pic.twitter.com/wq7qZQoQAY — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) January 4, 2023

Al margen de estas declaraciones, el dueño de la compañía que cita Hernández les dejó un mensaje de aliento y tranquilidad a sus empleados que, seguramente, para muchas personas resulta sorpresivo.

El propietario de Espumas Santafé de Bogotá les habló a sus 450 empleados. “Estoy totalmente destrozado, pero no puedo ponerme a llorar. No, por los trabajadores. Al contrario, darles ánimos, a todo el mundo, e invitarlos a seguir adelante. La parte económica se recupera, tiene un valor, sí, pero nosotros en la pandemia no despedimos a absolutamente a nadie, por el contrario, le dimos sostenibilidad a todo el personal. Y esto es como si estuviéramos en pandemia “, aseguró a Noticias Caracol.

Fábrica prendida en fuego en la vía que de Bogotá conduce a Siberia, en Cundinamarca - Foto: Bomberos de Bogotá.

“De lo que sí estoy seguro es de que vamos a salir adelante. Porque si fuimos capaces de empezar con las uñas y de cero, ¿cómo no vamos a ser capaces ahora que tenemos toda la experiencia del mundo? Y esa sí no se ha quemado”, aseguró el empresario Ramón Quisao. Espumas Santafé de Bogotá estaba asegurada, de manera que recurrirán a dicho seguro para recuperar su infraestructura. Mientras tanto, explicó su directivo, hasta sus habituales competidores se han ofrecido a ayudar para que la fábrica se levante de nuevo.

En incidente vía Cota, apoya tambien nuestro Grupo de Investigación de Incendios y @CodensaEnel con el corte de energía del sector. Seguimos trabajando. pic.twitter.com/3o1CqSjWks — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) January 4, 2023

En el marco del incendio, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá realizó labores de apoyo a Bomberos de Cundinamarca, en la extinción del incendio ocurrido en la fábrica de colchones, a la salida de Bogotá por la calle 80. Dadas sus características, la condición de la fábrica de colchones generó una rápida combustión y de ahí que el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos se prestara con más de 50 unidades de diferentes estaciones y con 24 recursos, entre los que se contaron máquinas extintoras, carrotanques, y la máquina de alturas, entre otros elementos fundamentales para apagar las llamas.

A la hora se tiene controlado el incendio en un 95%, estamos haciendo ataque directo desde 3 puntos. Estamos articulados con los equipos de @Bomberoscundi, @AguasBogota , @COL_EJERCITO, @PoliciaBogota, @SectorSalud y @SectorMovilidad pic.twitter.com/2SFLVQqWYo — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) January 4, 2023

A causa de la emergencia, fueron valoradas ochos personas, de las cuales se trasladaron cuatro al Hospital de Engativá. Las acciones en desarrollo por parte de Bomberos Bogotá fueron “de ataque directo en el área cercana a la Calle 80 y de refrigeración en la parte posterior de la empresa. La fábrica tiene un área aproximada de 24 mil metros cuadrados”, según informó el Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

Así quedó la fábrica de colchones que se quemó en Cota, cerca a Bogotá. - Foto: Cortesía

Al lugar de la emergencia llegaron Bomberos de: Cota, Funza, Sopó, Tocancipá, El Rosal, Chía, Tenjo, Mosquera, Tabio y Madrid; así mismo, ambulancias de la Secretaría de Salud de Bogotá y de Cundinamarca, Policía Nacional, Secretaría de Movilidad de Bogotá, Defensa Civil, Cruz Roja, la Alcaldía de Cota y la Gobernación de Cundinamarca. Aún no se conocen las causas exactas del incendio, trabajo que se hará conforme las llamas sean apagadas en su totalidad y la aseguradora haga su trabajo de revisión.