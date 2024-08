Esta es la obra con más atraso en Bogotá: se cobró por ella hace 29 años y solo hasta este 2024 saldrá a licitación

“Lo que encontramos es que efectivamente por todos los motivos, teníamos 76 proyectos que no estaban al día. Y no me refiero a los términos contractuales, porque en los temas de los contratos, cuando se hacen unas reprogramaciones, lo que se hace es correr en el tiempo la línea base de cuándo se debería tener el contrato finalizado. Pero como los contratos han tenido reprogramaciones en el tiempo, o sea, se han ido reprogramando los hitos que se deberían ir terminando, esto quiere decir que sí o sí, el año entrante, yo tengo que prorrogar todos los contratos, no hay ninguna otra forma, porque si no dejaría vencer el contrato”, dijo recientemente el director Molano a este medio.