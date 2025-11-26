Bogotá
Estos son los cortes de agua para este jueves 27 de noviembre, prepare reservas
Estas suspensiones buscan prevenir afectaciones mayores en las tuberías.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer la lista de barrios que se verán afectados en la capital este jueves 27 de noviembre. Los cortes también serán en el municipio de Soacha, en Cundinamarca.
Estos trabajos buscan prevenir afectaciones mayores en las tuberías o en los accesorios del sistema de suministro de agua, y para realizarlos es necesario suspender el servicio de manera temporal.
Barrios de Bogotá con cortes de agua
Localidad de Tunjuelito
Tunal Oriental, San Vicente Ferrer, El Carmen, Samoré y Claret. De la Avenida Carrera 24 a la Avenida Carrera 33, entre la Avenida Calle 56A Sur a la Avenida Calle 44 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.
Localidad de Kennedy
Calandaima, Tocarema, Ipanema, Canal Américas, El Caracol, El Paraíso Kennedy, Galán, Galán Rural, Las Palmitas, Palmitas, Patio Bonito III, Primavera Kennedy, Riveras de Occidente, Riviera, Santa Marta, Tabatinga, Tierra Buena, Unir I y demás sectores listados. De la Carrera 89 a la Carrera 103, entre la Calle 6 a la Calle 38 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.
Bavaria. De la Calle 9 a la Calle 12, entre la Carrera 73 a la Carrera 78. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.
Provivienda Oriental. De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.
Hipotecho Occidental. De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 71D a la Carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.
Localidad de Los Mártires
La Pepita y Voto Nacional. De la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 14 a la Carrera 22. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.
Municipios aledaños a Bogotá
Municipio de Soacha, en Cundinamarca
El Barreno, Bosque de Tibanica, Tierra Grande, Morella, Portal de San Ignacio, Terra Grande III Etapa 2, Terra Grande II Etapa 1, Alameda Tibanica, Arboleda, Terra Grande IV Etapa 2, Parque Residencial Loretto, C.R. El Portal de San Ignacio 4 Etapa (Subetapas I y II), Terra Luna, Easy, Magnolios, Alelies, Azaleas, Inst. Vendible Yerbabuena, Banco de Tierras, Parque, Ciruelos Cra 4E # 36-61, Centro de Víctimas, Zona Verde 3, Hacienda Terreros, Área de Equipamientos, Centro Comercial Ventura Terreros, Cerezos Cra 4E # 36-61, Cámbulos, Torres del Parque, Santa Rita, Tierra Alta, Terra Grande IV Etapa 3, Terra Grande IV Etapa 1, Terra Grande IV Etapa 4, Terra Grande III Etapa 3, Terra Grande III Etapa 1, Terra Grande II Etapa 3, Terra Grande II Etapa 2, Terra Grande II Etapa 4 y Parque Tibanica. De la Carrera 4 a la Carrera 25C Este, entre la Calle 33 a la Calle 44. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.