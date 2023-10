Inseguridad en Bogotá: violento robo con un arma cortopunzante quedó registrado en video

La inseguridad es uno de los mayores problemas que azota a la ciudad de Bogotá y no parece que tenga freno. A diario se conocen casos de ciudadanos que son sometidos violentamente por los ladrones para obligarlos a entregarles sus pertenencias.

Los robos son recurrentes en este sector

“Primero intenta como raparme el celular, yo lo sigo con la mirada y le doy las vueltas, él desiste y sube. Cuando sube, aparece una moto y esa es la que se lleva al delincuente cuando me atraca”, relató la víctima a Citytv .

“Cuando yo pensé que ya había pasado, y que no había pasado nada, llega otro delincuente que es el que me saca una navaja y ese es el que comete el asalto. Me roba el reloj, la pulsera y el celular”, agregó.