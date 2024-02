Lo último: Capturaron a los atracadores del actor Juan Pablo Raba en cerros orientales de Bogotá

Teniendo en cuenta las indicaciones de la fiscal General de la Nación encargada, Martha Mancera, contra las bandas criminales que acechan la ciudad de Bogotá, en particular los cerros orientales, por ser un sector donde muchos ciudadanos realizan ejercicio y practican actividades ambientales, en articulación con la Policía de Bogotá y un fiscal de la delegada para la seguridad territorial, se realizaron los allanamientos y las capturas de los atracadores del actor Juan Pablo Raba.

El violento atraco, ocurrido en noviembre de 2023, que puso en riesgo la vida de Raba y sus pequeñas hijas , así como le dejó heridas en el rostro al actor, no fue el único delito de los capturados. Se les capturó también por otros hechos llevados a cabo en septiembre de 2023.

Así ocurrió el violento atraco

“Hola, hola, tal vez esta es la historia que uno no quisiera poner, pero bueno, me asaltaron, estaba con mis hijos en la montaña, caminando, y cinco personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente”, dijo aquel día Raba en su publicación de Instagram, con un tono voz pausado y desilusionado.