Marchas en Bogotá del 6 al 9 de noviembre; advierten posibles problemas de movilidad

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) informó que durante la semana del 6 al 9 de noviembre de 2025 se llevarán a cabo en Bogotá varias marchas, actividades culturales y manifestaciones sociales en diferentes puntos de la ciudad.

De acuerdo con la SDG, el equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia, junto con los profesionales de derechos humanos, realizará acompañamiento permanente a las movilizaciones programadas.

La entidad advirtió que algunas de estas movilizaciones podrían generar afectaciones en la movilidad y alteraciones en la operación del sistema de transporte masivo TransMilenio, por lo que recomendó a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con antelación y estar atentos a los reportes oficiales sobre cierres viales y desvíos.

Marchas en Bogotá

Jueves 6 de noviembre 2025

10:00 a. m. - Evento cultural con reivindicaciones: Gran botatón artística “Mujeres con las botas bien puestas”. Plaza de Bolívar. Convoca: MAFAPO, Fundación Rinconesarte Internacional y FRI

Marchas en Bogotá. (Imagen de referencia). | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Viernes 7 de noviembre 2025

8:00 a. m. - Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración de los hechos luctuosos del Palacio de Justicia. Plaza de Bolívar. Convoca: Familiares Desaparecidos Palacio de Justicia

- Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración de los hechos luctuosos del Palacio de Justicia. Plaza de Bolívar. Convoca: Familiares Desaparecidos Palacio de Justicia 10:30 a. m. - Plantón: Por una búsqueda real, efectiva y justicia en casos de personas desaparecidas en Colombia. Estatua Jaime Garzón (Avenida La Esperanza con Carrera 40)Convoca: FAPEDES Colombia

Domingo 9 noviembre 2025

10:00 a. m. – Marcha nacional Petro no me representa Parque Nacional. Convoca: Firmes Colombia

Recomendaciones para la ciudadanía