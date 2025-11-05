Suscribirse

Bogotá

Marchas en Bogotá del 6 al 9 de noviembre; advierten posibles problemas de movilidad

Las autoridades advirtieron posibles afectaciones en el servicio de TransMilenio.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

6 de noviembre de 2025, 3:56 a. m.
MARCHA 23N EN BOGOTÁ EN CONTRA DEL GOBIERNO , plaza de bolívar
Marchas en Bogotá. (Imagen de referencia). | Foto: Guillermo Torres

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) informó que durante la semana del 6 al 9 de noviembre de 2025 se llevarán a cabo en Bogotá varias marchas, actividades culturales y manifestaciones sociales en diferentes puntos de la ciudad.

De acuerdo con la SDG, el equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia, junto con los profesionales de derechos humanos, realizará acompañamiento permanente a las movilizaciones programadas.

Contexto: Clima hoy en Bogotá: tenga en cuenta el pronóstico del tiempo para la primera semana del mes de noviembre

La entidad advirtió que algunas de estas movilizaciones podrían generar afectaciones en la movilidad y alteraciones en la operación del sistema de transporte masivo TransMilenio, por lo que recomendó a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con antelación y estar atentos a los reportes oficiales sobre cierres viales y desvíos.

Marchas en Bogotá

Jueves 6 de noviembre 2025

  • 10:00 a. m. - Evento cultural con reivindicaciones: Gran botatón artística “Mujeres con las botas bien puestas”. Plaza de Bolívar. Convoca: MAFAPO, Fundación Rinconesarte Internacional y FRI
marcha de la oposición de abril
Marchas en Bogotá. (Imagen de referencia). | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Viernes 7 de noviembre 2025

  • 8:00 a. m. - Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración de los hechos luctuosos del Palacio de Justicia. Plaza de Bolívar. Convoca: Familiares Desaparecidos Palacio de Justicia  
  • 10:30 a. m. - Plantón: Por una búsqueda real, efectiva y justicia en casos de personas desaparecidas en Colombia. Estatua Jaime Garzón (Avenida La Esperanza con Carrera 40)Convoca: FAPEDES Colombia

Domingo 9 noviembre 2025

  • 10:00 a. m. – Marcha nacional Petro no me representa Parque Nacional. Convoca: Firmes Colombia

Recomendaciones para la ciudadanía

  • La ciudadanía debe mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y las autoridades de tránsito durante las marchas y movilizaciones en Bogotá.
  • Se recomienda planear las rutas con anticipación y tener en cuenta los posibles desvíos o cierres viales que puedan presentarse.
  • En caso de participar en una manifestación, las personas deben hacerlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.

Noticias Destacadas

