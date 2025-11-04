Bogotá amaneció este martes 4 de noviembre con un cielo parcialmente despejado y temperaturas frescas que marcan el inicio de una semana con clima variable. De acuerdo con el pronóstico diario, entre el 4 y el 11 de noviembre la capital tendrá máximas de entre 16 °C y 20 °C, y mínimas que descenderán hasta los 9 °C durante las noches. Aunque no se prevén lluvias fuertes, sí habrá lloviznas intermitentes varios días, especialmente en las tardes y noches.

El martes arrancó con una temperatura de 17 °C en la mañana y alcanzó los 20 °C al mediodía, antes de descender hasta los 11 °C en la tarde. Las lluvias, según lo que se pronostica, marcarán el patrón del resto de la semana: días templados y tardes húmedas, con cielo nublado en buena parte de la ciudad.

A mitad de semana, lo más probable es que continúen las condiciones similares a los días anteriores. Se esperan temperaturas que alcancen los 20 °C al mediodía y desciendan hasta los 9 °C en la noche, acompañadas de lloviznas ligeras que no superarían los 0,3 milímetros. El ambiente se mantendrá húmedo y con cielo mayormente nublado, algo normal del comportamiento climático de comienzos de noviembre, cuando aún se registran precipitaciones asociadas a la segunda temporada de lluvias, según el Ideam.

Para el jueves 6 de noviembre se prevé una leve baja en las temperaturas. La mañana iniciará cerca de los 16 °C y el mediodía alcanzará los 19 °C, antes de un nuevo enfriamiento en la tarde y la noche, cuando podrían presentarse lluvias suaves entre 0,4 y 0,5 milímetros. Durante la noche, el termómetro podrá bajar nuevamente hasta los 9 °C.

Viernes con más lluvias frías y fin de semana de clima variable en Bogotá

El viernes 7 de noviembre se perfila como el día más lluvioso de la semana. Se estiman temperaturas entre 12 °C y 17 °C, con precipitaciones cercanas a 0,7 milímetros en la tarde. Aunque no se trata de un volumen alto, podría generar encharcamientos puntuales en sectores con problemas de drenaje.

Durante el fin de semana, el clima presentará variaciones, El sábado 8 y el domingo 9 se prevén intervalos de sol en la mañana y hacia el mediodía, con temperaturas cercanas a los 17 °C. En la tarde podrían registrarse lluvias dispersas que alcanzarían hasta 0,8 milímetros, mientras que en la noche el ambiente podría estabilizarse, con valores entre 10°C y 11°C.

Inicio de semana con ambiente más frío y lluvias leves

El lunes 10 de noviembre se prevén temperaturas entre 14 °C y 16 °C, con lloviznas aisladas durante el día. El martes 11 mantendrá condiciones similares, con una máxima de 15 °C, mínima de 9 °C y lluvias ligeras en la mañana.