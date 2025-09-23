Suscribirse

Marchas y manifestaciones en Bogotá del 24 al 28 de septiembre de 2025: consulte horarios de esas movilizaciones

Desde el Distrito recomendaron a la ciudadanía programar con tiempo sus recorridos en la ciudad.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 3:18 p. m.
Paro nacional 12 mayo 2021
Imagen de archivo de una marcha que se llevó a cabo en la ciudad. | Foto: Catalina Olaya

Desde la Alcaldía de Bogotá recordaron que, desde el 22 al 28 de septiembre, se llevarán a cabo unas marchas en la ciudad, las cuales podrían generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

“En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa respetamos el derecho a la protesta social pacífica. Es por esto que la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 22 al 28 de septiembre de 2025″, destacaron desde el Distrito.

Las movilizaciones son las siguientes:

Miércoles 24 de septiembre de 2025

  • 8:00 a. m. Evento cultural con reivindicaciones: Mural Conmemoración José Alberto Porras Gil, víctima de la masacre de la Leche 1985-2025. CAI Guacamayas. Convoca: Colectivo Épsilon.

Viernes 26 de septiembre 2025

  • 3:00 p. m. Evento cultural con reivindicaciones: Jóvenes en rebeldía: luchas y resistencias por la memoria y la vida digna. Universidad Pedagógica Nacional en la calle 72 con carrera 11. Convoca: Campaña contra la brutalidad policial, Fundación Nicolás Neira.

Sábado 27 de septiembre 2025

  •  1:00 p. m. Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración a Cristhian Hurtado Meneses Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en la calle 26 con carrera 19. Convoca: Narrar es Narrarse y Familia Hurtado Meneses.
Domingo 28 de septiembre 2025

  • 10:00 a. m. Evento cultural con reivindicaciones: Dancehall cuerpos y resistencias Plaza Fundacional de Bosa. Convoca: Coordinadora Rebelión Urbana y Colectivo Candélula.
  • 1:00 p. m. Plantón: Manifestación Palestina libre en la Embajada de Israel.

Teniendo en cuenta las anteriores movilizaciones, desde la Alcaldía entregaron las siguientes recomendaciones:

  • Manténgase informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
  • Planee sus rutas con anticipación y tenga en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
  • Si participa en una manifestación, hágalo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.

