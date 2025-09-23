Marchas y manifestaciones en Bogotá del 24 al 28 de septiembre de 2025: consulte horarios de esas movilizaciones

Desde la Alcaldía de Bogotá recordaron que, desde el 22 al 28 de septiembre, se llevarán a cabo unas marchas en la ciudad, las cuales podrían generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

“En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa respetamos el derecho a la protesta social pacífica. Es por esto que la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 22 al 28 de septiembre de 2025″, destacaron desde el Distrito.