Policía anuncia despliegue de capacidades tecnológicas para capturar a delincuentes que robaron a la mamá de Johanna Fadul

“Nuestra Policía Secciona Judicial está con todas las capacidades y la tecnología para lograr la captura de estas dos personas como videos como materiales probatorios de prueba. Invitamos a los ciudadanos a optar medidas de seguridad, a que no se confíen de personas extrañas y a que se acompañen de la Policía Nacional”, indicó Saavedra.

Desgarrador relato de Johanna Fadul

“Después de que la amordazaron, la amarraron en una silla de punta a punta, y la golpearon en varias oportunidades en la cara. Mi mamá, obviamente, bastante asustada, les dijo en qué parte tenía dinero en efectivo. Ella tenía 11 millones de pesos guardados ahí en la casa porque el sábado me tenía que hacer el favor de una consignación. Pero también le robaron el celular y hasta las llaves de la casa” , dijo la actriz.

A raíz de lo ocurrido, la actriz mandó un contundente mensaje a las autoridades y al gobierno en su diálogo con SEMANA: “Es una impotencia que uno no sabe qué decir, ni que pensar, da mucha rabia, da mucha tristeza que un país tan lindo, con gente tan bonita, y por culpa de tres que están en el podio, el país está como está y como ellos no sufren lo que realmente sufre el pueblo, pues qué les importa porque al final no es con ellos”.