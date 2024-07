Nación

Delincuentes ingresaron a robar a la casa de la madre de Johanna Fadul y la amordazaron en el baño: la actriz habló con SEMANA

La reconocida actriz de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso” hizo un fuerte llamado de atención a las autoridades por la ola de inseguridad que se está viviendo no solo en Bogotá, sino en todo el país. “Como ellos no sufren lo que realmente sufre el pueblo, pues qué les importa porque al final no es con ellos”, dijo.