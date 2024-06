Revelador video de los últimos momentos con vida de Stefanny Barranco antes de ser agredida por su expareja

Durante la imputación de cargos, la fiscal del caso puso de presente las continuas amenazas que le enviaba a De la Rosa a Stefany Barranco después que ella tomara la decisión de terminar la relación sentimental. En las pruebas documentales y testimoniales recolectadas quedó en evidencia la violencia de los mensajes: “Si no era para él, no era para nadie”.

Hasta ese momento todo parecía normal y no había muestras de enojo, por parte de De La Rosa , y por instantes Barranco detuvo sus deberes por algunos segundos , mientras conversaba con su expareja, que vestía una chaqueta negra y portaba un morral del mismo color.

#Bogotá | Feminicidio de Steffany Barranco: revelan video del momento en que su ex la atacó https://t.co/a7dsaJHhCn

Iván José de la Rosa Gómez se declaró inocente por la muerte de Barranco

“Yo ya la tengo clara, no acepto cargos, en el momento no”. De esta forma respondió Iván José de la Rosa Gómez a la pregunta del juez once de control de garantías de Bogotá sobre su aceptación o no del delito de feminicidio agravado que le imputó la Fiscalía General.