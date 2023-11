Revelan nuevos retratos hablados de delincuentes que siembran terror en los cerros orientales de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá reveló en las últimas horas un nuevo cartel con dos nuevos retratos hablados de los delincuentes que están atracando y sembrando terror en los cerros orientales de la capital del país.

La publicación de estos carteles se da luego de los atracos que fueron víctimas el pasado fin de semana el empresario Carlos Ríos y el reconocido actor, Juan Pablo Raba, lo que llevó a que la propia comandante de la Policía Metropolitana, general Sandra Hernández, liderara operativos en esta zona de la ciudad.

Las autoridades están ofreciendo hasta 20 millones de pesos de recompensa a quien dé información que permita identificar a los delincuentes y dar con su paradero y posterior captura.

La Policía ofrece una recompensa de hasta $20 millones. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Es de recordar que en la mañana del lunes 6 de noviembre, el reconocido actor de cine y televisión Juan Pablo Raba fue atracado y golpeado en presencia de sus hijos mientras los ladrones le quitaban sus pertenencias.

El actor, que ha participado en producciones como Mi gorda bella, Distrito salvaje y El cartel de los sapos, fue fuertemente golpeado por los delincuentes, quienes lo hirieron en la parte inferior de su ojo y en su frente, donde recibió sendos golpes.

Juan Pablo Raba | Foto: Instagram de Juan Pablo Raba @juanpabloraba

El artista reveló en Vicky en Semana, detalles del angustioso momento que vivió en los cerros orientales de Bogotá.

“Decidimos salir con Joaquín (11 años) y Josefina (cinco años). Cuando íbamos más o menos en el minuto 45 de nuestra aventura, ya muy cerca de devolvernos, nos cruzamos con dos chicos jóvenes; los miro, me extraña verlos ahí, uno como que se conoce con la gente que sube y baja la montaña y ya me parece que había algo raro, pero entablo una conversación para tratar de suavizar las cosas. Sigo subiendo, buscando dónde me pudiera ubicar, de forma que pudiera escapar con mis hijos o encontrar un sitio donde los pudiera proteger, así que me di una pequeña vuelta y subí una lomita y veo que salen tres más —delincuentes— de los matorrales y dije: ‘Bueno, esto ya se pone serio’”, empezó contando Raba.

Posteriormente, tres delincuentes se acercaron, por un lado, y dos por el otro, rodeando a Raba y a sus dos hijos. No obstante, dijo que en ese momento lo primero que pensó fue defender a como diera lugar a los niños, pues “estaba dispuesto a todo”.

“Afortunadamente, pude encontrar un lugar donde pude poner a mis hijos atrás de mí, y atrás no tenía cómo llegar nadie, porque había literalmente un barranco y un árbol caído. En ese momento yo ya había sacado el teléfono, ya había marcado la emergencia. Uno de los muchachos se da cuenta, me quita el teléfono y me pega. Me lo sacudo, si mal no recuerdo. En ese momento uno de los muchachos de la izquierda saca un puñal; tenía una puñaleta aquí en la mano, se acerca amenazante y a él lo aparto con una patada. Después mi hijo me dice que me agarraron del brazo y ahí es donde yo volteé y vi que estaban agarrando a mi hija”, agregó el artista en Vicky en Semana.

En la mañana de este lunes 6 de noviembre el actor Juan Pablo Raba fue víctima de robo en los cerros de Bogotá. | Foto: Captura de pantalla

Tras ver que los delincuentes estaban sujetando a la menor, se percató de que todo estaba pasando a mayores.

“Me sacudí de esa persona con un codazo, me acerqué, me lo quité de las manos, y lo aparté con una patada muy fuerte, y sale como volando y cae de esa loma donde estábamos, y bueno, yo ya estaba dispuesto a todo, no sabía para dónde iba la cosa, pero en ese momento curiosamente la situación empieza a tranquilizarse y ellos mismos empiezan a decirme que me tranquilizara, que no nos iban a lastimar, que no querían nada con mis hijos, que solo necesitaban que les diera las claves del celular que ya tenían en la mano”, recordó Raba en Vicky en Semana.

Empresario Carlos Ríos fue secuestrado durante 4 horas

El empresario Carlos Ríos, quien había sido reportado como desaparecido en horas de la mañana del lunes 6 de noviembre, fue encontrado por el equipo de búsqueda y rescate de la Policía Nacional, después de varias horas sin conocer de su paradero.

Las primeras versiones daban cuenta de que el empresario había salido de su vivienda sobre las 5:00 a. m., con destino a los cerros, en el norte de Bogotá, y que debía regresar pasadas las 8:00 a. m., pero esto no sucedió. El hecho prendió las alarmas en su familia.

Empresario Carlos Ríos | Foto: Cortesía

Fuentes cercanas al empresario Carlos Ríos le contaron a SEMANA que Ríos estuvo secuestrado por al menos 12 hombres durante más de cuatro horas en los cerros de Bogotá, quienes lo mantuvieron amarrado con la intención de poder sacarlo de la zona sin levantar sospechas.

Sin embargo, según confirmó la fuente, el empresario logró lanzarse por un barranco y esconderse entre la manigua, hasta que, en horas de la tarde, fue encontrado por los perros de búsqueda y rescate de la Policía Nacional, que se encontraban tras su rastro.