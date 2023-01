Tras fuerte incendio en el noroccidente de Bogotá, realizan seguimiento a calidad del aire en toda la ciudad

Tras el fuerte incendio que se registró este miércoles en una fábrica en el noroccidente de Bogotá, en la salida de la ciudad por la calle 80, la Secretaría de Ambiente señaló que actualmente se hace seguimiento a la calidad del aire por posibles afectaciones.

La secretaria Carolina Urrutia manifestó que en horas de la mañana no hubo mayor afectación en esta zona de la ciudad. “Sin embargo, hacia el mediodía se presentó una afectación moderada en tres estaciones de nuestra Red de Calidad del Aire: Bolivia, Ferias y en Colina”, expresó.

Estas estaciones han registrado un aumento moderado en las concentraciones de material particulado (PM 10 y 2,5), producto del incendio.

“Los cambios en la dirección de los vientos han ocasionado que la pluma de humo se desplace hacia Bogotá. Es probable que se afecten de manera moderada zonas próximas al evento, entre los límites de las localidades de Suba y Engativá, con incrementos de hasta 60 microgramos por metro cúbico (ug/m3) por hora para PM2.5. Ya a niveles de localidades, no se esperan afectaciones prolongadas”, agregó la entidad.

“No tenemos condiciones para reportar en este momento una alerta o condiciones especiales en la ciudad; recordemos que para declarar una alerta se deben cumplir 24 horas consecutivas en malas condiciones de calidad del aire, más 24 horas de pronóstico que se mantengan esas malas condiciones; o 36 horas continuas en malas condiciones”, sostuvo Urrutia.

Por último, la secretaria envió algunas recomendaciones a la ciudadanía que colinda al lugar de la emergencia: “les sugerimos a los habitantes de las localidades de Suba y Engativá que, si sienten malos olores o alguna molestia, pueden ponerse tapabocas, cerrar puertas y ventanas; tenemos un incendio grande que tiene un componente químico y puede estar afectando específicamente algunas condiciones”.

Recomendaciones de la Secretaría de Salud

Por su parte, la Secretaría Distrital de Salud realizó otras recomendaciones los habitantes de esta zona de la ciudad para prevenir afectaciones respiratorias.

La entidad hizo, en primer lugar, un llamado a la ciudadanía para que identifique y haga seguimiento a las personas con mayor vulnerabilidad como niños, personas mayores, gestantes y con enfermedades pulmonares como asma o Epoc (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), especialmente aquellas dependientes de oxígeno, para que se evalúe la posibilidad de trasladarlos a zonas que no hayan sido afectadas.

De igual manera, recomendó que las personas que se encuentran “cerca de una fuente de humo, hollín o material particulado, eviten mantener abiertas ventanas y puertas y cubran las rendijas de ventilación con trapos húmedos”.

También aconsejó limpiar las superficies y pisos de la vivienda utilizando paños o trapos humedecidos con agua para evitar que se levante el polvo. Así mismo, recomendó evitar acercarse al área del incendio para evitar la inhalación de humo y cubrir la nariz y boca con tapabocas o un pañuelo húmedo en caso de estar cerca.

La entidad distrital sugirió también limitar la actividad física intensa al aire libre a personas vulnerables como niños y niñas menores de 5 años, gestantes, personas mayores (a partir de 60 años) y personas con enfermedades como EPOC, asma, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. En cuanto a las personas con enfermedades crónicas, se hace hizo un llamado a que mantengan los tratamientos prescritos, asistan a los controles médicos y eviten exponerse a aglomeraciones.

“También es necesario mantener actualizado el esquema de vacunación de acuerdo con la edad y continuar con las medidas de bioseguridad como uso de tapabocas cuando se tiene síntomas respiratorios, lavado de manos frecuente y minimizar el contacto con personas que tengan infecciones respiratorias. ¿Qué hacer en caso de emergencia? Si identifica una situación de urgencia por dificultad respiratoria, informe a la Línea 123″, subrayó.

Finalmente, la entidad indicó que las personas deben acudir a urgencias en caso de presentar los siguientes signos de alarma:

En niños menores de 5 años: respiración rápida, le “silba el pecho” o se le “hunden las costillas” y tos persistente. Fiebre en menores de dos meses o en niños mayores de esta edad, fiebre de difícil control o que persista por más de dos días; decaimiento somnolencia o irritabilidad. Así mismo, si el niño no puede beber ni tomar el pecho o no come nada, vomita todo, presenta ataques o convulsiones, está empeorando o “no se ve bien”.

En la comunidad general: dificultad al respirar, fatiga inusual o dolor en el pecho. Tos con expectoración purulenta o con pintas de sangre. Decaimiento o cansancio excesivo, así como confusión o alteración de la conciencia. Fiebre de difícil control o que persista por más de dos días.