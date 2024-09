Vándalos atacan bus del sistema integrado de transporte al norte de Bogotá

Por otro parte, los trabajadores del Relleno de Doña Juana, no pudieron llegar a sus lugares del trabajo y el consorcio tomó la decisión de suspender actividades para algunos de sus empleados con el fin de garantizar su seguridad. Frente a esto, las autoridades de la capital advirtieron que no dejar pasar los carros recolectores a su punto de descargue , algunas zonas de Bogotá, podrían enfrentar problemas en sus esquemas de recolección de basuras y residuos.

La Policía Nacional y los entes de transporte de la principal ciudad del país han desplegado sus efectivos con el propósito de no permitir bloqueos en las principales vías de la ciudad, algunos de los manifestantes han optado por realizar plan tortuga y no verse expuestos a inmovilizaciones de sus vehículos .