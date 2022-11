Delincuentes armados atracaron el Banco Agrario en Puerto Wilches, Santander

Nuevamente un grupo de delincuentes armados hizo de las suyas al interior de la sede del Banco Agrario, en el municipio de Puerto Wilches, Santander. La violenta situación se registró la mañana de este martes, 15 de noviembre.

Versiones preliminares indican que, hacia las 9:30 a.m., llegaron a la entidad bancaria dos sujetos, quienes se movilizaban en una motocicleta, la cual estacionaron muy cerca de la entrada. Con el rostro cubierto por un pasamontañas y armados ingresaron al lugar intimidaron a las cajeras.

En medio de amenazas lograron que los empleados del lugar les entregaran una gruesa suma de dinero que aún está por establecer. Una vez con el dinero en su poder, lo asaltantes huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Minutos después uniformados de la Policía, cuya estación está ubicada a unos cuantos metros de distancia en la misma cuadra, acudieron al banco para realizar la respectiva investigación y definir la cantidad de dinero que estos sujetos habrían hurtado. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho.

La insólita situación llama la atención de los habitantes de Puerto Wilches, toda vez que este año se han presentado varios atracos similares en diferentes entidades bancarias del municipio, al parecer debido a que no cuentan con la seguridad necesaria para evitar el ingreso de delincuentes.

“Hace menos de un mes asaltaron la sede del Banco Bogotá, este lugar no tenía un guarda de seguridad. Aún así el resto de banco que existen en el municipio no toman los medidas de precaución necesarias y por eso hoy robaron el Banco Agrario, es increíble que este tipo de situaciones estén pasando. Puerto Wilches se convirtió en la tierra ideal para que los ladrones vengan y roben, sin que nadie los persigan, tienen la plena seguridad que no van a encontrar ni un vigilante en la calles”, dijo un líder comunitario de Puerto Wilches.

Cabe recordar que el pasado lunes 10 de octubre una pareja de ladrones protagonizó un millonario robo en las instalaciones de la sede del Banco Bogotá, ubicado a pocos metros de la Alcaldía de Puerto Wilches.

A la entidad bancaria llegó una mujer para realizar una consignación bancaria, pero los delincuentes aparecieron antes de que pudiera hacer la transacción. Los asaltantes se movilizaban en una motocicleta de color negro y habría sido el hombre que iba como parrillero el que ingresó al banco e intimidó a la víctima. El sujeto, mediante amenazas, le habría rapado un bolso tipo carriel, donde la mujer al parecer guardaba cerca de $80 millones.

Una vez con el dinero en su poder, el ladrón salió corriendo hacia donde lo esperaba su cómplice y huyeron del lugar en dirección a la salida de Puerto Wilches.

Minutos después, a la entidad bancaria arribó la Policía y activaron un plan candado para dar con el paradero de los criminales, quienes dejaron abandonada la motocicleta en una zona boscosa en inmediaciones del kilómetro seis.

Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible dar con el paradero y la identidad de los responsables de este millonario hurto.