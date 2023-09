El abogado colombiano defensor de animales que triunfa en el exterior; es el único en alcanzar un doctorado en España

Carlos Contreras (C.A): Mis padres y mis abuelos son personas del campo. Yo crecí muy de cerca de los animales y digamos que siempre tuve mucho respeto por la por la vida de los otros seres. Mis padres me apoyaron en todas las decisiones que tomé desde el punto de vista profesional e hicieron un esfuerzo muy grande para darme la mejor educación. Yo lo que hice fue aprovechar todas las oportunidades. Me podría haber dedicado al derecho comercial o al derecho de familia, pero no me llamaba la atención.