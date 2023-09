Agarrón entre gerente de Emcali y concejales por creación de filial que operará alumbrado público en Cali: amenaza de demanda y tonos retadores

El gerente de Emcali, Fulvio Leonardo Soto, aseguró en una rueda de prensa que generaría una denuncia ante la Fiscalía contra los concejales Fernando Tamayo y Roberto Rodríguez, ya que, según él, están trasladando elementos de juicio que no corresponden a la verdad, esto debido a una problemática con la filial de Emcaled que a partir del 1 de octubre asumirá la prestación del servicio de alumbrado público a los caleños.

De acuerdo con el Gerente de Emcali, “se interpondrá denuncia penal por los presuntos delitos de injuria y calumnia en contra de los concejales de Cali Fernando Tamayo Ovalle y Roberto Rodríguez Zamudio, quienes en medios de comunicación, redes sociales y la plenaria de la corporación hicieron aseveraciones infundadas sobre la compra de cien mil bombillas de alumbrado público a través de una empresa de papel. Ahora serán las autoridades competentes las que tomen cuentas en este asunto”, indicó.

Fulvio Leonardo Soto será el gerente (E) de Empresas Municipales de Cali, luego de la salida de Juan Diego Flórez, por el escándalo de los contratos. | Foto: Foto: Archivo / El País

Además, fue enfático en decir que “el concejal Roberto Rodríguez se atreve a denunciar que estamos adelantando procesos amañados de contratación para la compra de 100 mil luminarias, lo cual no es cierto y tenemos los elementos de juicio para desvirtuarlos. No estamos jugando y no permitiremos que jueguen con la imagen y honra de Emcali. Ya ha sido suficiente el daño reputacional que nos han venido haciendo y en lo personal también a la gerencia general. Pedimos que rectifiquen sus informaciones en los medios y sus redes sociales”.

Por otra parte, agradeció a los sindicatos de la empresa: “tengan la tranquilidad de que este negocio no caerá en manos de privados, en los documentos del proceso pueden verificar lo expuesto. Además los invito para que apoyen y hagan veeduría a este proyecto y que en el futuro pueda ser trasladada directamente a la gerencia de Telecomunicaciones de EMCALI.”

Edificio de las Empresas Municipales de Cali, Emcali. | Foto: Foto: José Luis Guzmán | El País

Asimismo, el gerente de Emcali enfatizó que: “Con la nueva tecnología de alumbrado LED, se espera un ahorro entre el 35% y 40% con relación a las lámparas amarillas de sodio que se tienen en la ciudad y que son obsoletas, lo que representará en un futuro cercano una disminución en las facturas de energía de los caleños.

Así respondió el concejal Tamayo

Ante esto, el concejal Fernando Tamayo respondió: “si es necesario que me denuncien por solicitar la intervención y pedir claridad en la creación de Emcaled y en la contratación de 100.000 luminarias, estoy dispuesto a asumirlo, pero no voy a permitir que no se me permita hacer control político y pedir explicaciones a un proceso que le hace ‘conejo’ al Concejo y crea una empresa que pretende manejar lo que en su momento se presentó en Cali Inteligente”.

Tamayo indicó que se ratifica en la solicitud del acompañamiento que solicita a la Procuraduría frente a la creación de la filial y además agregó que presentará un nuevo derecho de petición que rinda cuentas sobre la contratación directa que ha hecho Emcali por cuantía superior a los mil millones de pesos en los diferentes componentes de la compañía estatal municipal.

Fernando Tamayo, concejal de Cali por el partido Conservador. | Foto: Tomada del Twitter @FerTamayoficial

Y es que para el cabildante, es cuestionable que Emcali cree una empresa nueva a tan solo cuatro meses de terminar la actual administración, gobierno que ha sido cuestionado por varios procesos de contratación, algunos de ellos relacionados con la gestión de Emcali.

“No entiendo por qué le talla al gerente que se pida que la contratación sea pública, abierta y de frente a la ciudad, no directa. Si esa es la razón por la que me va a denunciar, pues que lo haga, estoy dispuesto a asumirlo”, agregó Tamayo, mientras recordó que la obligación de la prestación del servicio de alumbrado público es del Distrito y no de Emcali.

Es por esto que Tamayo convocó a sus compañeros a realizar el control político porque ante la creación de la nueva empresa, los concejales pueden ser señalados responsables por omisión a su deber de ejercer dicho control.