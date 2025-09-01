Helicóptero se accidentó en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali; había cuatro personas a bordo

Sobre las 11:30 de la mañana de este lunes 1.° de septiembre, se registró una emergencia en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, Valle del Cauca, que le presta sus servicios a la ciudad de Cali.

De acuerdo con la Dirección Técnica de Investigaciones de Accidentes de la Aeronáutica Civil, un helicóptero HK5198 de la empresa privada Delta Helicópteros SAS, tuvo un incidente cuando estaba aterrizando.

“Se registró un incidente con un helicóptero en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. La operación en la terminal sigue con normalidad”, mencionó la entidad.

La emergencia generó preocupación en el aeropuerto debido a que en el Bell 206 había un tripulante y tres pasajeros, dos de ellos quedaron heridos mientras que los otros resultaron ilesos.

“La DIACC_COL continúa los procesos para esclarecer lo sucedido. Se recomienda a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas por posibles cambios en sus vuelos", detalló la entidad.

La @DIACC_COL continúa los procesos para esclarecer lo sucedido.

Se recomienda a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas por posibles cambios en sus vuelos. — Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (@DIACC_COL) September 1, 2025

Por su parte, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) también se pronunció por este hecho, donde a través de un video en redes sociales se puede observar al helicóptero volcado.

“La aeronave estaba aterrizando en la pista 2, costado derecho, cuando ocurrió el suceso. Por fortuna, no se reportan novedades en cuanto a personas. Actualmente, se está trabajando en la evacuación del helicóptero. Se continúan los procesos para esclarecer lo sucedido", informó en su momento la Aerocivil.

Se presentó emergencia en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Cali, Valle. Un (1 ) helicóptero Tipo Belll 206L Delta, sufre incidente al aterrizar en pista de aterrizaje. No se reportaron víctimas fatales, tampoco heridos. Bomberos Aeronáuticos Atienden la Emergencia .. pic.twitter.com/nZLlfaiBM8 — Esperanza Vargas Q (@EsperanzaVargaQ) September 1, 2025

Sin embargo, la entidad aeroportuaria, que precisamente este 1.º de septiembre asumió oficialmente la administración del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, dio a conocer que sobre las 12:30 del mediodía, las operaciones ya se habían restablecido.

Por el momento, se desconoce la causa exacta de este incidente. Por lo tanto, las autoridades pertinentes que analizan la situación detallan que una falla técnica pudo haber generado esta emergencia.