Helicóptero se accidentó en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali; había cuatro personas a bordo

Las autoridades investigan la situación que generó pánico en la terminal aérea.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

1 de septiembre de 2025, 9:53 p. m.
Este es el helicóptero accidentado.
Este es el helicóptero accidentado. | Foto: Archivo particular de redes sociales

Sobre las 11:30 de la mañana de este lunes 1.° de septiembre, se registró una emergencia en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, Valle del Cauca, que le presta sus servicios a la ciudad de Cali.

De acuerdo con la Dirección Técnica de Investigaciones de Accidentes de la Aeronáutica Civil, un helicóptero HK5198 de la empresa privada Delta Helicópteros SAS, tuvo un incidente cuando estaba aterrizando.

“Se registró un incidente con un helicóptero en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. La operación en la terminal sigue con normalidad”, mencionó la entidad.

La emergencia generó preocupación en el aeropuerto debido a que en el Bell 206 había un tripulante y tres pasajeros, dos de ellos quedaron heridos mientras que los otros resultaron ilesos.

“La DIACC_COL continúa los procesos para esclarecer lo sucedido. Se recomienda a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas por posibles cambios en sus vuelos", detalló la entidad.

Por su parte, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) también se pronunció por este hecho, donde a través de un video en redes sociales se puede observar al helicóptero volcado.

La aeronave estaba aterrizando en la pista 2, costado derecho, cuando ocurrió el suceso. Por fortuna, no se reportan novedades en cuanto a personas. Actualmente, se está trabajando en la evacuación del helicóptero. Se continúan los procesos para esclarecer lo sucedido", informó en su momento la Aerocivil.

Sin embargo, la entidad aeroportuaria, que precisamente este 1.º de septiembre asumió oficialmente la administración del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, dio a conocer que sobre las 12:30 del mediodía, las operaciones ya se habían restablecido.

Por el momento, se desconoce la causa exacta de este incidente. Por lo tanto, las autoridades pertinentes que analizan la situación detallan que una falla técnica pudo haber generado esta emergencia.

Se espera un informe que revele más detalles de este hecho que pudo haber terminado en tragedia. Hasta el momento, tampoco se revelaron la identidad de las personas a bordo.

