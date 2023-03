“No le tengo miedo a Dilian Francisca Toro”: David García, precandidato a la Gobernación del Valle, destapa sus cartas

Desde ya se empieza a barajar el panorama político en el Valle del Cauca. Y aunque para muchos, la exgobernadora Dilian Francisca Toro repetirá periodo, hay precandidatos que podrían agitar la arena electoral en la región.

David García Montaño es uno de los precandidatos que quiere entrar por la puja de la Gobernación del Valle. Tiene 34 años, creció en La Victoria, norte del departamento, es administrador de empresas con una especialización en marketing político en la Universidad Externado de Bogotá.

En diálogo con SEMANA, señaló que tiene todas las facultades para ser gobernador del Valle, y sobre las quejas por su juventud dice: “Hay una frase de Emmanuel Macron, a quien también criticaron por ser muy joven para ser presidente de Francia, y es ‘yo soy inexperto en la ineficacia’, y yo soy igual”.

David García, precandidato a la Gobernación del Valle - Foto: Cortesía

SEMANA: ¿por qué quiere aspirar a la Gobernación del Valle?

David García (D. G.): yo veo tantas dificultades en todos los municipios del Valle, que veo la necesidad de querer hacer algo por todos, y la mejor manera es llegando a una posición que me permita mirarlos desde lo alto y decir: estos problemas yo los puedo solucionar. Lo único que me puede permitir eso es llegando a la Gobernación del Valle.

SEMANA: la Gobernación del Valle es una de las plazas menos comentadas porque muchos dan por sentado que Dilian Francisca Toro será ganadora indiscutible, ¿usted cree que pueda dar la sorpresa?

D. G.: hay algo singular, porque cuando yo hablo de mi aspiración la gente me dice “¿usted no le tiene miedo a Dilian?, y yo les respondo que sólo tengo temor a Dios; hay que enfrentarse, hay que llevar un proceso de campaña y hay que llegar a unas elecciones, y que ya el pueblo se encargue en ese momento de definir cuál es la mejor opción. Nadie tiene nada ganado. Nos miran como alguien nuevo, pero no nos menosprecian porque ven nuestras capacidades.

SEMANA: ¿cree que puede ganarle a Dilian?

D. G.: nosotros entendemos, y yo respeto mucho las estructuras, pero como todos los caminos del poder, también el poder se desgasta y dentro de ese desgaste de poder nosotros vamos a tener una voz fuerte y un discurso que nos va a permitir marcar diferencia, y cuando marquemos diferencia le vamos a ganar a Dilian Francisca.

SEMANA: ¿qué tiene usted para ofrecerle al Valle del Cauca?

D. G.: nosotros tenemos para ofrecerle al Valle del Cauca una capacidad, preparación absoluta y conocimiento del departamento; yo soy de las pocas personas que me encargo de recorrer el departamento, llegando hasta el último rincón de las zonas rurales, cosa que no hacen los políticos de tradición, y si bien yo tengo ese respeto por ellos, no puedo compartir muchas cosas que ellos hacen: nombran personas para que vayan y miren cuáles son los problemas que hay en esos lugares, mientras que yo no nombro a nadie; voy hasta el lugar y trato de trazar soluciones, y esa es la diferencia. Al Valle del Cauca le ofrezco un gobernador presente en todo el territorio.

SEMANA: ¿políticamente en qué orilla se ubica?

D. G.: yo he sido muy detractor de los espectros políticos, no porque diga que todos son malos, sino porque yo creo que en todos hay gente buena y hay gente mala. Yo soy una persona que viene de una zona del Valle que es ultraconservadora, pero tengo unos pensamientos sociales, donde los más pobres tienen que ser escuchados y tienen que ser puestos dentro de las plataformas más importantes del departamento y de la nación.

Entonces, si bien creo que la familia tiene que ser el pilar fundamental de una sociedad, pienso también que nosotros tenemos que fortalecer la educación y el campo, donde esas personas que son olvidadas por los políticos tengan su momento, espacio y voz; y aquí dentro de esta organización y dentro de, si Dios quiere, un posible gobierno van a tener toda una plataforma en sus manos.

SEMANA: ¿cuáles son esas dificultades puntuales que usted ve en el departamento?

D. G.: nosotros hemos caído, como departamento, en una visión en la que nos muestran que hay un departamento perfecto con relación a todo el país, en que nos muestran que todos los emprendedores son apoyados, el campo y los sectores industriales tienen prioridades, pero nos han mostrado algo que, si bien no es maquillado, no es suficiente.

Nosotros tenemos que centrarnos en todas las explotaciones agrícolas e industriales que hay en nuestro departamento, porque esas explotaciones son las que nos regalan el empleo, pero bueno, y qué sirve una persona que le podamos dar empleo, que podamos ubicar muchas familias, que podamos mejorar la calidad, sin educación, entonces tenemos que centrarnos en las personas que llevan la comida a la casa, en los jóvenes que tienen derecho a tener una formación, en estos niños que no tienen garantías, porque yo voy a muchos municipios y, por ejemplo, el PAE (Programa de Alimentación Escolar) no es lo que muestran, muchos no reciben lo que deben recibir. Entonces nosotros tenemos que fortalecer esos programas, tenemos que fortalecer programas de educación, como lo vengo reiterando, tenemos que fortalecer programas del campo, donde el campesino sea directamente el que lleve sus productos a la mesa.

David García, precandidato a la Gobernación del Valle - Foto: Cortesía

Cuando el campesino vende algo todo se lo está llevando el intermediario y no es justo. Nosotros tenemos que fortalecer esa parte: brindarles garantías a las industrias para que se queden en el departamento para que se posicionen y para que lleguen otras, porque eso genera empleo y cuando hay empleo, hay educación, hay mejor calidad de vida, hay felicidad en los hogares y hay un camino con un horizonte muy próspero para el departamento.

SEMANA: en materia de seguridad, el Valle está atravesando por un periodo complejo con la reactivación de la violencia en Cartago, Jamundí, Buenaventura y otros sectores, ¿cuál es su postura para contrarrestar estos fenómenos?

D. G: el Valle del Cauca vive una situación que es la herencia del narcotráfico, pero es una herencia que no termina, es una herencia que continúa y vienen otros y toman las riendas de los que ya no están, y eso lleva a que se organicen muchos grupos, y esos grupos se encargan de posicionarse en el territorio; así funciona la guerra. Y hay dos opciones: diálogo o fuerza, pero muchas de estas estructuras no quieren diálogo, entonces toca la fuerza, dentro de nuestro departamento tenemos cómo combatirlos.

Yo soy del norte del Valle. En La Unión hace algunos meses mataron a seis personas, en ningún momento vi a la gobernadora del Valle sentada con las familias, sentada con los dirigentes o con las cabezas de las fuerzas armando un plan de seguridad efectivo, simplemente puras declaraciones de prensa, pero no llegan a los territorios.

Nosotros vamos a llegar al territorio a buscar soluciones, no solamente como lo venía reiterando en otros aspectos socioeconómicos, sino también sociales de seguridad que le permita al vallecaucano estar tranquilo, que les permita a las personas de Jamundí poder montar su negocio sin saber que al otro día, cuando abren la puerta, les van a ir a cobrar vacunas. Tenemos que garantizarles la seguridad a esas personas, que le permita al ciudadano de Buenaventura fortalecer el turismo de su territorio para que lleguen turistas.

En Cartago pasa algo muy singular: hay un muerto por día en promedio. Eso es desastroso y ahí hay unos grupos que se están disputando territorios, entonces hay dos maneras de combatirlos, diálogo, que lo veo muy difícil, porque estas personas, en el afán de su crecimiento económico y de poder no les interesa hablar con nadie, entonces está la fuerza. Vamos a utilizar la fuerza para defender a nuestros ciudadanos y demostrar que las personas honradas de nuestro departamento son más y merecen ser respetadas, merecen tener la seguridad y garantía para vivir el día a día en nuestro valle.

SEMANA: la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali se distanciaron durante este último cuatrenio, ¿cuál será su línea de gestión si el alcalde de Cali no tiene sus posturas ideológicas?

D. G.: para mí priman la comunidad, el pueblo y los habitantes. Ellos están por encima de todo, independientemente con quién ocupe ese espacio. Yo voy a acercarme a esa persona vamos a armar planes conjuntos en pro de esos ciudadanos; a mí no me interesa su afinidad política si nosotros vamos a hacer algo por los ciudadanos, somos amigos y si nosotros llegamos a estos cargos para hacer algo diferente, somos amigos; porque si nosotros nos ponemos con disputas políticas el perjudicado es el pueblo.

SEMANA: ¿le gusta el tren de cercanías?

D. G.: claro que me gusta. Nosotros le vamos a dar continuidad, porque va a unir esta zona del sur del departamento. Nosotros vamos a seguir con esos proyectos y vamos trabajar sobre lo que bien se viene haciendo y lo que no se viene haciendo también lo vamos a fortalecer.