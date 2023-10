Estos son los detalles secretos de la gigantesca operación para rescatar al papá de Lucho Díaz. El principal temor es que los secuestradores ya lo tengan en Venezuela

No se puede descartar que los criminales, de quienes no se sabe si pertenecen a un grupo armado o son delincuentes comunes, estén ya del otro lado de la frontera con Luis Manuel Díaz. Fuentes de inteligencia le informaron a SEMANA que esa versión es valorada, y cada vez con mayor seriedad. Incluso, se atreven a decir que, de ser así, su lugar de ubicación sería el estado de Zulia.

“Sobre eso (que estén en Venezuela) no puedo dar ninguna información, quiero ser muy prudente. La zona para salir la sobrevolé y tendrían que atravesar la serranía del Perijá, pero creo que por esa zona un ser humano no lo puede hacer. Estuvimos tratando de dejar ahí unos comandos y no pudimos por la tupidez de la selva. También desde anoche hay un bloqueo que hizo el Ejército por la parte baja de la serranía, que sería la salida a Venezuela”, explicó el general Salamanca.