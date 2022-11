Atención: sincronizan con éxito la segunda turbina de Hidroituango, ¿qué significa este avance?

Un avance importante que no representa su entrada en operación comercial.

El alcalde de Medellí y presidente de la junta directiva de EPM, Daniel Quintero Calle, informó este martes que lograron la sincronización de la segunda turbina de Hidroituango.

Así las cosas, ambas unidades ya están registradas ante el Sistema de Potencia Nacional, un avance importante que no representa su entrada en operación comercial. No obstante, con este resultado se tratará de demostrar que EPM tiene lista la hidroeléctrica para vender la energía.

“Orgullo total. EPM logró la sincronización de HIDROITUANGO. Decían que era imposible. ¡Un equipo maravilloso lo hizo posible!”, trinó el alcalde Quintero.

— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 29, 2022

Cabe recordar que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, explicó que los tiempos para el encendido de las dos primeras unidades de la hidroeléctrica no darían para este próximo 30 de noviembre debido a que no se alcanzaría a realizar las evacuaciones necesarias. Por otro lado, aseguró que no han recibido respuesta sobre la multa que podría enfrentar.

“No ha habido información tanto de la Presidencia como de la Creg. En este momento no se han hecho las pruebas que requerirían para la evacuación, las que definimos en el comité departamental de gestión de riesgo en conjunto con EPM”, afirmó el gobernador.

Por disposición de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el presidente Gustavo Petro, antes de prender cualquier turbina que implique el uso del río Cauca, las comunidades que están ubicadas aguas abajo del proyecto deben ser evacuadas. Este proceso está siendo tardío a razón de que los organismos de socorro no están preparados.

En desarrollo.