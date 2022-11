Estudiantes bloquearon la vía a Santa Elena en Medellín, ¿qué exigen?

Con pancartas y pitos salieron cientos de padres de familia y estudiantes de primaria de la Institución Educativa Arzobispo Tulio Botero, sobre la vía Santa Elena, a la altura del Sector Barrios de Jesús. Manifiestan que la Secretaría de Educación de Medellín no los ha escuchado ante las problemáticas que tienen en la sede Las Estancias de este plantel que fue evacuado preventivamente.

Desde muy temprano, esta comunidad educativa mantuvo bloqueada esta importante vía hacia el corregimiento de Santa Elena y se espera que en las próximas horas tengan una reunión con los representantes de la Alcaldía de Medellín. Manifiestan que fueron desalojados del plantel educativo por fallas en la estructura y no les han brindado una sede con la adecuación necesaria para que los estudiantes continúen en las clases.

Frank Diaz, representante de los padres de familia de la Institución Educativa, Arzobispo Tulio Botero, le contó a SEMANA, que por ser una zona de alto riesgo los niños tuvieron que ser evacuados.

“Hicieron un plan B para que estudiaran en la sede central pero hay grupos de 70 niños, donde no tienen toda la jornada completa y hay hacinamiento. No entendemos porqué no han sacado los enseres de la escuela que está en alto riesgo. Pedimos que la Secretaría de Educación nos ayude con alternativas y no dejar a la deriva la educación de nuestros hijos”, sostuvo el padre de familia.

Moisés López Jaramillo, subsecretario de la Prestación del Servicio Educativo de la Alcaldía de Medellín, manifestó que desde que se presentó esta problemática en la sede Las Estancias, pusieron en marcha un plan de contingencia respectivo, donde comenzaron a atender a los estudiantes en otra sede educativa. Sin embargo la preocupación de la comunidad ha sido la sostenibilidad en la prestación del servicio educativo,

“Para el próximo año se piensa poner en marcha una estrategia nueva, donde serán trasladados los estudiantes a una sede educativa diferente donde podrán tener unas mejores condiciones. Allí seguirán contando con los servicios para la prestación del servicio de educación. Cabe aclarar que es necesario tomar las medidas preventivas mientras se busca una solución. La comunidad debe estar tranquila en que el servicio educativo se va a seguir prestando en las condiciones más adecuadas”, sostuvo el funcionario.

Y es que la misma Secretaría de Educación de la capital antioqueña reconoció que más de 400 colegios públicos tienen afectaciones relacionadas con el estado de su construcción. Al parecer, la mala calidad de la infraestructura se ha agudizado por la temporada de lluvias.

En algunas instituciones hay afectaciones en las cubiertas, techos y bajantes que han generado amplias humedades que, en efecto, desestabilizan las paredes poniendo en riesgo la integridad física de las comunidades académicas.

Con manifestaciones dentro de los colegios y en redes sociales, los estudiantes y padres de familia han mostrado preocupación y descontento por el trámite que la Alcaldía de Medellín les ha dado a las quejas. El común denominador es ausencia y demoras en las gestiones de intervención.

Sin embargo, en las últimas semanas, la administración dio a conocer que se está implementado un plan para mejorar las sedes educativas a través de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).

En Villa Hermosa se inauguró el octavo Centro del Valle del Software

Este CVS contará con equipos como kit de iniciación y comunicaciones de Arduino, plotter de corte, kit de realidad virtual, plotter de impresión digital, ruteadora CNE, impresora 3D y monitor interactivo y scanner 3D.

“Desde la Alcaldía de Medellín seguimos haciendo de la ciudad un Valle del Software, por eso hoy inauguramos el octavo CVS de 21, esta vez en Villa Hermosa, una comuna con una vocación económica muy orientada al comercio y a los servicios. Acá pueden vibrar con un espacio propicio para generar innovación y una transformación de la vocación económica para lograr esa Medellín Futuro que queremos”, dijo el subsecretario de Creación y Fortalecimiento Empresarial, Mauricio Valencia.

Así mismo, los emprendedores y empresarios de la zona accederán a la Ruta del Emprendimiento, que ofrece acompañamiento a través de un portafolio de servicios técnicos especializados, diseñados en función del nivel de madurez de cada iniciativa y que les facilita la conexión con expertos, consultores, inversionistas, instituciones público-privadas y universidades, con la posibilidad de acceder a capital de fomento para sus negocios.