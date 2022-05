Medellín: niño resultó herido tras caerle parte de un techo del colegio

Un menor del grado séptimo de la Institución Educativa Javiera Londoño de Medellín fue trasladado a un centro hospitalario, luego de que una parte del techo del colegio colapsara y cayera sobre él.

De acuerdo con los testigos, el material que se desplomó le generó una herida en la cabeza, “se tuvo que hacer llamado a la entidad EMI para prestarle los primeros auxilios y, en consecuencia, le suturaron con cinco puntos”, comentó Mónica Jiménez, vocera de los padres de familia del colegio.

Esta situación es uno de los efectos de las malas condiciones físicas en las que se encuentra la Institución, ubicada en el centro de la ciudad.

Según los denunciantes, el déficit en las redes eléctricas ha generado continuas interrupciones en el servicio que, a su vez, ha quemado algunos elementos como lámparas, computadores y ventiladores.

Además, las fuertes precipitaciones de los últimos días causan constantes inundaciones en los espacios formativos y hay escasez de unidades sanitarias.

“Esto es algo que pone en riesgo la integridad de la comunidad educativa. Realmente la edificación en la que estamos siendo formados tiene problemas muy graves. Estos acontecimientos son solo de la sede principal, faltan los de las dos sedes de primaria”, concluyó la mujer.

Las respuestas

Ante las críticas, la Secretaría de Educación de Medellín respondió que la problemática de la Institución Educativa Javiera Londoño ya está diagnosticada y en los próximos días se iniciaría las obras de estabilización.

Como lo explicaron los padres de familia, las emergencias obedecen a la antigüedad de las sedes y al déficit de las cubiertas, techos y bajantes que generaron humedades.

“Esta oleada invernal nos ha obligado a ser intervención en varias instituciones de la ciudad. En este momento tenemos 50 instituciones intervenidas programadas y 20 instituciones por emergencias que se han dado a raíz de la oleada invernal, una de ellas es la Javiera Londoño”, aseguró el subsecretario administrativo y financiero de la Secretaría, Juan David Agudelo Restrepo.

Para cumplir ese objetivo, se firmó un contrato por 21 mil millones de pesos con la Empresa de Desarrollo Urbano.

Colegio Santa Librada de Cali se sigue cayendo a pedazos y aún no fechas de reparación, ¿en qué va el proceso?

Por otro lado, el histórico y bicentenario Colegio Santa Librada, uno de los más icónicos de Cali, se sigue cayendo a pedazos. La razón: la mesa técnica dispuesta desde la Secretaría de Educación Distrital no arrancó bien este lunes, puesto que los concejales Roberto Rodríguez y Terry Hurtado se retiraron, ya que -dicen ellos- la Alcaldía dio respuestas a la comunidad estudiantil y padres de familia, conforme a lo dispuesto en la Ley 1757 de 2015.

Para los concejales Rodríguez, Ortiz y Hurtado, se esperaba que en esta mesa técnica dispuesta por el secretario de Educación, José Darwin Lenis, con participación de otros representantes de organismos con tareas al interior de Santa Librada, se conocieran las fuentes de financiación para las obras urgentes, acorde a lo anunciado desde la Alcaldía.

“De parte del alcalde y su equipo de gobierno no hubo cumplimiento legal, puesto que no enviaron las respuestas del Cabildo Abierto en el plazo que da la Ley 1757 de 2015 y solo este lunes 9 de mayo nos invitan a una mesa de trabajo, pero con la gran sorpresa que el secretario de Educación dice que no hay certeza de la fuente de financiación para las obras”, explicó Rodríguez Zamudio, que consideró pertinente retirarse para no prestarse a lo que él consideró engaños a la comunidad.

Trascendió durante la reunión que el secretario Lenis anunció que elevará ante la Dirección de Hacienda una solicitud de recursos para iniciar labores de recuperación en el Bloque A de Santa Librada, petición que hace un tiempo habría hecho la misma comunidad del establecimiento educativo. El documento de solicitud, dijo Lenis, se llevará al Confis para su trámite legal.