Más de 500 colegios de Medellín se despiden del tapabocas

Luego de superar el 40 % en aplicación de dosis de refuerzo contra covid-19, los establecimientos educativos y formativos de primera infancia de Medellín dejarán de usar el tapabocas como protección obligatoria para disminuir la propagación del virus.

La medida aplica para más de 412.000 menores y adolescentes de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media académica que son atendidos en las instituciones educativas oficiales, privadas y de cobertura.

Alexandra Agudelo Ruíz, secretaria de Educación del distrito, resaltó que la eliminación del cubrebocas mejora la salud mental y las emociones de los estudiantes y maestros “porque nos volvemos a ver, sonreír y seguirnos cuidando”.

La medida también tiene eco en los 400 hogares de Buen Comienzo, el programa de primera infancia de la ciudad. De la misma manera, se dejará de aplicar la estrategia de burbuja que consistía en mantener aislados a los menores por grupos mientras desarrollaban actividades.

Así las cosas, esta nueva política de bioseguridad se aplicará en las cuatro modalidades donde se atienden a 49.000 niños y niñas que están por debajo de los cinco años.

Educación superior

Si bien en las instituciones de educación superior adscritas al municipio de Medellín también se dejará de usar el tapabocas, las administraciones limitaron las posibilidades de las prácticas de autocuidado.

En la Institución Universitaria Pascual Bravo le pidieron a la comunidad educativa reportar diariamente a través de una plataforma digital si presenta síntomas respiratorios.

En el Colegio Mayor de Antioquia será obligatorio la mascarilla en los consultorios médicos, psicológicos, salas de lactancia y para trabajadores de cafeterías.

Finalmente, en el Instituto Tecnológico Metropolitano quedó fijo el uso del elemento de protección en los servicios de salud y bienestar, así como en las atenciones de alimentación y en el transporte del campus.

Seguir el cuidado

La subsecretaria de Salud Pública de Medellín, Milena Lopera, reiteró que se debe seguir con el autocuidado para prevenir las infecciones respiratorias, especialmente la sintomatología asociada a la covid-19.

“Utilizar tapabocas en los momentos que consideremos necesario, continuar con el lavado de manos; frente a los síntomas, evitar tener contacto con otras personas. Y a los padres de familia recordarles la importancia de completas los esquemas de vacunación de todos los escolares”, dijo la funcionaria de la Alcaldía de Medellín.

Bucaramanga y Piedecuesta únicos municipios en decirles adiós al tapabocas. - Foto: Getty Images

Con corte al 15 de mayo, en la ciudad se han suministrado más de cuatro millones de dosis contra el coronavirus. Es decir, se ha ejecutado en un 94,2 % el plan local de vacunación.

Tenga en cuenta que los mayores de tres años no requieren agendamiento para acceder al biológico; las etapas de aplicación están abiertas, no hay límite; sin embargo, las dosis están disponibles hasta agotar existencia.

“No podemos bajar la guardia”

Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, recordó que desde este lunes 16 de mayo las instituciones educativas podrán retirar el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados. Asimismo, señaló que para poder hacerlo los territorios deben cumplir con el 70 % de esquemas completos y el 40 % de refuerzos de ese 70 %.

Bermont detalló que siguen siendo San Andrés, Bogotá, Quindío, Barranquilla y Boyacá los departamentos y distritos que pueden retirar el uso del tapabocas en espacios cerrados en todos sus territorios, mientras que “están muy cerca Caldas y Tolima”.

Con la ratificación de la medida por parte del Gobierno, la Alcaldía de Bogotá se pronunció por medio de la Secretaría de Salud para recomendarles a los padres de familia que la medida no es para que se tome a la ligera y que el tapabocas puede ser usado en ocasiones que lo amerite.

“No podemos bajar la guardia porque tenemos otra alerta respiratoria con otro tipo de virus. Hoy tenemos un pico epidemiológico de infección respiratoria en niños y niñas, no es por covid, pero es un pico que tradicionalmente se tiene todos los años por el clima que tiene Bogotá. Si su niño o niña tiene una gripa, hay que tratar de que no vaya al colegio y, de no poder, que siga utilizando el tapabocas en el colegio [...] Los servicios de pediatría están muy llenos”, argumentó el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez.