Jóvenes se pasearon desnudos por las calles de Caldas, Antioquia: estas serían las razones

Sorprendidos quedaron algunos habitantes del municipio de Caldas, Antioquia, cuando vieron desfilar a tres jóvenes completamente desnudos.

Como si se tratara de una extraña pasarela, los jóvenes caminaron, despojados de todas sus ropas, por las calles de este municipio del Valle de Aburrá.

Según se ve en imágenes grabadas por testigos, poco y nada les importaba ser vistos desnudos. Por el contrario, caminaban en fila india con tranquilidad y se pasearon por distintas calles.

Los jóvenes llamaron la atención no solo de los transeúntes, sino de las autoridades. Una patrulla motorizada de la Policía se les acercó y les llamó la atención por el desnudo.

Aquí hay que mencionar que este año la Corte Constitucional señaló que los desnudos y el exhibicionismo en la calle ya no pueden ser sancionados por la Policía. Antes, el Código de Policía castigaba con multas “realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad”.

La Policía le llamó la atención a los jóvenes desnudos. - Foto: Fragmento de video

Sobre las motivaciones de los jóvenes ―entre quienes habría un extranjero― para caminar desnudos por las calles de Caldas, surgieron dos hipótesis.

La primera señala que decidieron quitarse la ropa luego de tomar yagé, una bebida hecha de una enredadera y una planta que posee dimetiltriptamina, con propiedades alucinógenas. Este brebaje se usa, principalmente, en rituales indígenas, acompañados de un chamán.

La segunda hipótesis señala que los jóvenes estaban realizando una protesta y decidieron desnudarse para manifestar su descontento.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que se ve a caminar personas desnudas en Antioquia.

Hace menos de tres meses, dos ciudadanos extranjeros se pasearon desnudos por las calles del municipio de Guatapé, ubicado en el oriente del departamento de Antioquia y uno de los sitios más concurridos del país.

Los dos se tomaron de las manos y corrieron por la zona urbana en medio de risas. Las miradas de los demás turistas se fijaron sobre ellos que lo vieron como una novedad y chiste. Pero el malestar sí caló con intensidad entre los habitantes del pueblo.

Así lo manifestó el alcalde Juan Sebastián Pérez. Una vez se conocieron las imágenes, la Policía Nacional activó el protocolo de reacción inmediata para identificar a los protagonistas de la situación, dado que no los vieron cuando estaban en acción.

Las cámaras de seguridad del sector y el testimonio de los testigos permitieron ubicarlos. La fuerza pública impuso las sanciones y amonestaciones. También, Migración Colombia fue advertida de la situación para que tome los correctivos que encuentre necesarios.

Personas protagonizan polémica escena en Guatapé. - Foto: Fragmento de video publicado por Denuncias Antioquia.

“No aceptamos que nuestro municipio sea irrespetado por personas que realizan actos que afectan la convivencia y tranquilidad del municipio. Rechazamos cualquier acto que afecte la imagen y convivencia de nuestro paraíso”, manifestó el mandatario local.

Los extranjeros también rompieron el silencio. Una vez fueron sorprendidos por las autoridades y se avanzó en la explicación del proceso sancionatorio, emitieron una comunicación donde pidieron disculpas y explicaron las razones de la actuación.

Empezaron diciendo que habían consumido mucho licor y no tenían conciencia sobre lo que estaban haciendo. Ahora bien, aclararon que no sabían que en Colombia no podían circular desnudos por las avenidas, tal como está avalado en otros lugares del mundo.

“Disculpa, Guatapé. Quería decir lo siento. Lo hice inconsciente y lo entiendo ahora. No sabía que no podía hacer eso, pero entiendo que no es mi país, es su país y quiero tener respeto por su país que es tan amable. Queremos regresar”, agregó la mujer.