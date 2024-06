Las nuevas pistas en el crimen de Dr. Velásquez y su novia: amenazas de famoso cantante de reguetón y millonarios pleitos en su empresa

Amenazas de alto nivel

“En cuanto amenazas, sé que él tuvo un inconveniente con (se omite el nombre), pero no conozco los detalles porque él siempre me mantenía al margen de las cosas de la oficina”, comentó una de las mujeres de su familia.

Negocio en aprietos

Problemas familiares

Problemática confesión

La crítica de Toro Correa es que no se sabe de dónde salió esta defensora: “Él no la contrató, no la conocía, no le hizo pago de honorarios y, según él, ella le dijo lo que tenía que decir para que no tuviera un futuro con malas consecuencias”.