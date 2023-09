Motociclista sin casco, licencia, Soat, ni técnico-mecánica, agredió a agentes de tránsito en Medellín por inmovilizarlo

Sin embargo, este individuo se torna violento y arremete a empujones contra los agentes, a quienes les grita en medio de insultos que no toquen su moto. Finalmente, empieza a golpearlos y cae con uno de ellos al suelo, al que después ataca con el palo de una escoba.

Nos reportan esta situación de intolerancia entre agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín y un conductor de motocicleta que no tenía los documentos en regla. Hechos ocurridos en la minorista. @sttmed pic.twitter.com/A25DzIMiNi

Explicó que inicialmente el motociclista fue interceptado por estos agentes, ya que no portaba el casco de protección , pero que la situación se empezó a complicar cuando le informaron que era necesario inmovilizar el automotor.

“En medio del procedimiento, nuestros agentes identifican que aparte de no portar el casco, el conductor no tenía licencia de conducción y el vehículo no contaba ni con seguro obligatorio, ni con el certificado de revisión tecnicomecánica desde el año 2019″, manifestó Arles Giovanny Arias.