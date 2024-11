Dos hombres fueron víctimas de un aterrador episodio de homofobia en Medellín : uno fue golpeado brutalmente y el otro fue amordazado para que no lo defendiera. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer la situación.

Uno de ellos enfrentó al sujeto que estaba lanzando insultos y le pidió respeto. Sin embargo, la arremetida subió de nivel y sufrió una paliza: “ Seguía diciendo que los maricones no debían existir y se me abalanzó a golpearme ”.

Mientras lo hería, la otra víctima fue retenida por los amigos del victimario: “Sus tres amigos se reían. Yo pedía auxilio y nadie me ayudaba. Me golpeó tanto en la cabeza que no sé con qué era, creo que tenía algún objeto contundente”.