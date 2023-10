Propietaria de restaurante sellado temporalmente por albergar perros y gatos en Medellín sigue firme: “no los voy a echar”

Y agregó, “fueron ocho días con el restaurante cerrado, pérdidas con contratos con empresas muy reconocidas. El cierre fue por los animales, nosotros tenemos unas rejas, los dejamos entrar cuando no hay clientes. El funcionario dicen que habían cuatro, pero realmente habían dos y me puso un puntaje menor de 40 ″.

“Yo le dije que me dejara ver el acta, que no le podía firmar sin leer y en ese momento me llamó la Policía, cuando los uniformados llegaron le pidieron que me explicara por qué me estaba cerrando. Él dijo que yo era muy desobediente, que los animales abrían la reja para entrar”, detalló Nayrobiz Vargas.