Violento robo en Medellín: hombre fue asesinado cuando se negó a entregar sus pertenencias

Hay consternación en la capital de Antioquia por cuenta del homicidio de un hombre de 32 años que puso resistencia cuando los ladrones le iban a arrebatar sus pertenencias.

El crimen se reportó en el barrio San Javier, ubicado en la Comuna Trece, en la noche del martes 30 de mayo, en el momento en que Juber Andrés Lerma Gómez se encontraba al interior de un establecimiento comercial.

A ese lugar ingresaron varios sujetos que lo intimidaron con un arma de fuego para que cediera ante sus pretensiones. Según la información revelada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia, él se opuso al atraco y fue herido con la pistola.

En hechos confusos, los ladrones salieron corriendo del lugar y alcanzaron a esquivar los controles de la fuerza pública. Mientras tanto, los vecinos recogieron a la víctima y la remitieron a un centro asistencial de Medellín.

Sujetos desconocidos dispararon contra el hombre de 32 años. - Foto: Getty Images / Paul Bradbury

“Sin embargo, perdió la vida a causa de la gravedad de sus lesiones. Motivaciones y responsables del hecho son materia de investigación”, agregó la administración distrital en un comunicado dirigido a la opinión pública.

Las labores judiciales están a cargo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación. Sus oficiales están tras la pista de los hombres que atacaron a Juber Andrés Lerma Gómez con el arma fuego.

Con base en los datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Alcaldía, entre el 1 de enero y el 30 de mayo, en la ciudad perdieron la vida de manera violenta 141 ciudadanos, 22 menos que en 2022.

Dentro de estos homicidios, teniendo en cuenta los hallazgos del ente de acusación y la Policía Nacional, doce tendrían relación con hurtos, tal como ocurrió con este hombre de 32 años que hoy lloran en la Comuna 13.

El crimen ocurrió en la comuna trece de Medellín.

‘Tiktoker’ de Medellín expuso un robo de película del que habría sido víctima mientras grababa un video

“¿Un montaje?”, eso es lo que se preguntan en Medellín tras hacerse viral un video donde se observa el momento exacto en el que un ‘tiktoker’ le habla a su público y, en medio del diálogo, le arrebatan el celular unos supuestos ladrones.

El presunto robo habría ocurrido en el barrio de Laureles cuando la víctima se encontraba al interior de un vehículo y grababa una historia para publicar en la red social. Uno de los presuntos fleteros le tocó el vidrio y él lo bajó para atender al llamado.

De inmediato; el sujeto se abalanzó sobre el influenciador, le agarró la ropa y lo intimidó para que le entregara el teléfono: “No me hagas esto, cucho. No me hagas esto, pana”, dijo. Al parecer, no tuvo más remedio que cederlo y luego se fugaron.

Toda la escena quedó registrada en el video. Incluso, el instante en que los ladrones se montaron en una motocicleta y celebraron el objetivo: “Lo logramos. Apenas es para el regalito de la cucha. Yo le dije que la vuelta era breve”, señaló.

Supuesto robo de película en Medellín. - Foto: Fragmento de video publicado por Denuncias Antioquia.

Misteriosamente, la grabación resultó viral en las redes sociales y se multiplica con fuerza. Varias han sido las opiniones. Por un lado, están las personas que califican el hecho como falso y otros muestran preocupación por el supuesto atraco.

“No entiendo por qué baja el vidrio, no entiendo cómo subió el video”, alegó un usuario. “Le faltó el viento de la Rosa de Guadalupe y ya quedó lista la película, jajaja”, manifestó otro. “Parece más actuado que hurto”, manifestó uno más.

ATENCIÓN me acabaron de robar EN MEDELLÍN BARRIO LAURELES !!! Si alguien ve una moto con esta RATA , que ni para eso tiene malicia estaba grabando un video directamente desde tik tok @PoliciaMedellin @seguridadmed @sebaslopezv @tobonvillada pic.twitter.com/sk7BcBkdrK — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) May 13, 2023

Mientras que el exsecretario de Medellín y precandidato a las elecciones locales de octubre, Andrés Tobón, mostró preocupación por el video y dijo que este escenario estaría disparado en las calles, contrario a las estadísticas oficiales.

Según la Secretaría de Seguridad y Convivencia, hay una disminución del 22 por ciento al hurto de personas, el hurto al comercio bajó un 33 por ciento, el hurto de automotores cayó 21 por ciento, mientras que el de motocicletas fue del 15.