Durante los anteriores 12 años de administraciones de izquierda no hicieron nada diferente a hacer globos acerca del metro así hayan ganado las elecciones prometiéndolo, todo fue un espejismo, llegaron incluso a mostrar fotos de metros de otros países como proyectos de este. Son especialistas en la política nido, mitad paja y mitad caca.

Aunque el alcalde Peñalosa no ha sido el más ferviente promotor del metro, se comprometió a hacerlo en campaña y venía dando todos los pasos necesarios para sacarlo adelante, su propuesta de un metro elevado tiene toda la factibilidad económica y técnica, hacer un metro subterráneo en Bogotá es mucho mas costoso y demorado en su construcción, no existen los recursos necesarios para construirlo, además, que la primera línea sea elevada no implica que líneas futuras en determinadas partes puedan ser bajo tierra. Lo que considero relevante como en cualquier proceso es empezar y esto es un buen inicio.