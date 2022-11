Israel Adesanya, peleador de UFC, es detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York por llevar un “arma”

Israel Adesanya, reconocido por ser un multicampeón en las artes marciales mixtas, fue detenido por las autoridades portuarias del aeropuerto JFK de la ciudad de Nueva York, cuando el luchador se disponía a dejar el país.

Cuando el deportista tuvo que pasar por los controles de seguridad, los agentes encontraron que llevaba consigo una ‘manopla’, la cual es considerada en Nueva York como “un arma ilegal de clase A”.

Al encontrarle el objeto, las autoridades tuvieron que retenerlo, a lo que Adesanya no se opuso, e incluso colaboró para que el percance fuera solucionado de la manera más rápida posible.

“Un fanático le entregó un regalo a Israel y él lo puso en su equipaje”, dijo Tim Simpson de Paradigm Sports Management, representante de Adesanya, en un comunicado. “Cuando lo detuvieron en el aeropuerto, Israel se deshizo rápidamente del artículo y cooperó con las autoridades [...] Él cumplió y colaboró, por lo que el asunto fue desestimado y está ahora camino a su casa”, agregó el documento dado a conocer a los medios de comunicación.

Adesanya fue el protagonista de la pelea principal del UFC 281 que se celebró el pasado 12 de noviembre en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Allí perdió el título del peso medio de la franquicia de artes marciales mixtas ante su rival, el brasileño Alex Pereira.

Histórico peleador de la UFC se quita ojo de cristal en entrevista

El inglés Michael Bisping, quien en 2013 sufrió un desprendimiento de retina del ojo derecho en un combate contra el brasileño Vitor Belfort, en un evento organizado por Ultimate Fighting Championship (UFC), protagonizó un curioso y gráfico momento.

Al ser la pelea principal, todos estaban al tanto de lo que sucedería en el octagonal de la empresa más importante en el mundo de las artes marciales mixtas. Aunque se sabía que iba a ser un combate de alto calibre, no se imaginaron que terminaría con uno de los luchadores sin uno de sus ojos.

Pese al esfuerzo de los médicos por salvarle el ojo durante varios días con procedimientos quirúrgicos, Michael Bisping tuvo que ser sometido a una extirpación.

“Lo del ojo fue una bendición disfrazada de tragedia porque mi carrera como luchador iba a terminar en cualquier momento, así que comencé a hacer todo lo posible para abrir otras puertas, haciendo otras cosas fuera de la lucha. Pero me las arreglé para continuar durante unos cinco o seis años así”, expresó recientemente en conversación con talkSPORT.

Durante esa entrevista, el expeleador protagonizó un momento que pocos logran ver con detenimiento, pues decidió mostrarle a Jim White y Simon Jordan su ojo de cristal. Al entrar en confianza, sin saber que el programa lo transmitían por Facebook y YouTube, procedió a quitarse la prótesis ocular y sorprendió a la mesa, así como a los que estaban siguiendo el evento.

“Mi visión en el ojo derecho básicamente dejó de existir desde el 2013. A duras penas lograba pasar los exámenes médicos. La gente siempre me pregunta, ‘¿Cómo peleabas con un solo ojo?’ Y yo siempre digo: ‘¡Con mucha maldita dificultad!’ No fue fácil. Tuve que cambiar totalmente mi estilo. Me costaba mucho trabajo percibir la profundidad. Necesitaba hacer contacto físico, porque al hacerlo, la cosa magnífica que es el cerebro podía medir mejor las distancias”, agregó el expeleador que hace parte del Salón de la Fama de la UFC.