Escándalo deja fuera a McGregor de la UFC: se burló tras incumplir protocolo

Conor McGregor, estrella de las artes marciales mixtas, recibió una suspensión de 18 meses tras no presentarse a tres pruebas de detección de drogas en un periodo de un año, informaron este martes 7 de octubre las autoridades antidopaje.

La agencia Combat Sports Anti-Doping (CSAD) estableció el inicio de la suspensión desde septiembre de 2024, por lo que el controvertido luchador irlandés de 37 años podrá volver a pelear el 20 de marzo de 2026. En un principio lo habían castigado con dos años de sanción.

McGregor, excampeón de peso pluma y peso ligero del Ultimate Fighting Championship (UFC), aceptó la suspensión, indicó la CSAD en un comunicado.

La entidad afirma que el irlandés, uno de los luchadores más populares y rentables de la UFC, no reportó su ubicación para las pruebas del 13 de junio, ni del 19 y el 20 de septiembre de 2024, e incumplió con ello los protocolos antidopaje de “localización”.

La agencia afirmó que el luchador cooperó con la investigación, aceptó la responsabilidad y proporcionó información para explicar su ausencia en las pruebas.

“Pese a esos factores atenuantes, la CSAD enfatiza que la información precisa sobre el paradero y la capacidad de realizar pruebas sin previo aviso son esenciales para el éxito del protocolo antidopaje de la UFC”, declaró la agencia.

La ventana de suspensión le permitirá a McGregor estar disponible para el esperado evento de la UFC del 14 de junio de 2026 en la Casa Blanca, día del cumpleaños del presidente estadounidense Donald Trump.

El director ejecutivo de la UFC y aliado cercano de Trump, Dana White, dijo el sábado que aún no se ha negociado la presencia de ningún peleador para esa cita.

“Se puede ver claramente que Conor está muy entusiasmado por pelear en esa cartelera, pero aún no hay nada decidido”, insistió White.

Figura emblemática del movimiento antiinmigración en su país de origen, McGregor fue recibido con honores en marzo en la Casa Blanca por Trump con ocasión del Día de San Patricio, patrón de los irlandeses.

Un abanico de escándalos

McGregor, uno de los peleadores más populares de las Artes Marciales Mixtas (MMA), arrastra consigo un sin fin de escándalos fuera del octágono.

A finales de julio, un tribunal de Dublín rechazó su apelación en un caso de violación por el cual fue condenado en el ámbito civil en noviembre del año pasado.

La corte de apelación rechazó todos los argumentos presentados por McGregor, quien alegaba errores de procedimiento durante la investigación y el juicio en primera instancia.

En noviembre de 2024, el Tribunal Superior de Dublín condenó al atleta a pagar unos 283.000 dólares en concepto de daños y perjuicios a Nikita Hand, de 35 años, más los costos legales de la víctima, estimados en 1,5 millones de dólares.

La mujer acusó a McGregor de haberla violado y golpeado en 2018 en un hotel de la capital irlandesa, y su caso no prosperó en el ámbito penal.

El peleador, apodado ‘The Notorious’, también fue demandado ante la justicia civil federal estadounidense por una mujer que lo acusó de haberla agredido sexualmente en Miami en junio de 2023.

Conocido por su temperamento agresivo y provocador, McGregor había manifestado su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia de Irlanda del próximo 24 de octubre.

Sin embargo, a mediados de septiembre desistió de su aspiración a un cargo que en Irlanda es más honorífico que ejecutivo, pues el poder del gobierno lo ejerce el primer ministro. “No es el final, sino el principio de mi carrera política”, anticipó McGregor en sus redes sociales.