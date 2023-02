Los hermanos Kelce en el Super Bowl se robaron el show: su madre tuvo que dividir el corazón de esta forma

En medio del festejo por su segundo título de la NFL, la figura de los Kansas City Chiefs Travis Kelce se fundió en un emotivo abrazo con su hermano mayor Jason (Eagles) después de salir vencedor de ese duelo inédito en un Super Bowl.

“Es agridulce”, dijo Travis Kelce sobre la ajustada victoria de los Chiefs por 38-35.

“Mentí a todo el mundo y dije que quería tener esta sensación de ganarle a mi hermano, pero es un sentimiento bastante enfermizo”, afirmó el tight end, que anotó el primer touchdown de su equipo.

Donna Kelce tuvo que usar zapatos, cada uno identificando a los dos equipos de sus hijos - Foto: getty Images / Gregory Shamus

“Es mucha emoción y mucha pasión”, reconoció. “Es como él dijo el otro día: una cosa es ganar y otra es ver a tu mejor amigo, tu familia, salir y ganarlo. Lo siento por el grandote. Tuvo una gran temporada. Dejó su corazón, eso es seguro”.

Los Kelce fueron los primeros hermanos en enfrentarse en un Super Bowl y la madre de ambos, Donna Kelce, estuvo presente para felicitar a Travis y consolar a Jason, el centro de los Eagles, que tiene también un título en su palmarés de la temporada 2017.

Los hermanos Kelce junto a su madre Donna Kelce justo antes del partido del Super Bowl - Foto: getty IMages / Christian Petersen

A la caza de su segundo anillo, Kelce y sus Eagles gozaban de una ventaja de 10 puntos al descanso que los Chiefs neutralizaron de la mano de su ‘quarterback’ Patrick Mahomes. Kansas City culminó su triunfo con un gol de campo a solo ocho segundos del final.

“Es frustrante”, reconoció Jason Kelce. “Simplemente, no lo logramos”.

Jason Kelce (I) junto a su hermano Travis Kelce al finalizar el partido del Super Bowl en el que ganaron los Kansas City Chiefs - Foto: Getty Images / Cooper Neill

Rihanna, la otra figura que se robó el espectáculo del Super Bowl

Vestida completamente de rojo, la megaestrella Rihanna ofreció su primer concierto en siete años en una acrobática y sensual actuación mostrando su nuevo embarazo.

Para esta retransmisión, vista por más de 100 millones de espectadores, la artista de Barbados, que en mayo pasado fue madre de su primer hijo, cantó media docenas de canciones, entre ellas “Bitch better have my money”, “We found love”, “Work” o “Diamonds” en una “celebración” de su catálogo, como ya había anunciado.

Rihanna en el Super Bowl. Foto: AFP. - Foto: Getty Images via AFP

Subida en una de las varias plataformas suspendidas por arneses que sobrevolaron el State Farm Stadium de Glendale (Arizona) y arropada por decenas de bailarines vestidos de blanco en otras plataformas y en el suelo, lo más comentado fue la barriga que dejó ver el buzo abierto desde la cadera y un cinturón que acentuaba su embarazo, confirmado por sus representantes.

La estrella del pop espera su segundo hijo. El pasado jueves, en una entrevista con Apple Music, patrocinador del espectáculo, aseguró que había aceptado el reto porque quería mostrar sus raíces caribeñas y representar a inmigrantes y mujeres negras.

🚨 Watch Rihanna's full Super Bowl Halftime Performance.



I Still prefer last year Super Bowl performance though. 😎 pic.twitter.com/4FQTPJd3Rx — Efozzy (@Efozzymomoh1) February 13, 2023

“Esa es una gran parte de por qué es importante para mí hacer este espectáculo: representación. Representación de los inmigrantes. Representar a las mujeres negras de todo el mundo. Es fundamental para que la gente vea las posibilidades”, contó Robyn Rihanna Fenty, su verdadero nombre, convertida en exitosa empresaria de cosméticos, lencería y alta costura, además de exitosa cantante ganadora de nueve premios Grammy.

Nacida en Barbados hace 34 años, la intérprete de “Umbrella” del álbum “Good Girls Gone Bad” que la proyectó a la fama mundial, aseguró también que “nunca imaginó que llegaría hasta aquí” y no escondió su “emoción “de representar a Barbados en el escenario del Super Bowl”.

Con información de AFP