Proyecto de ley de Indiana prohibiría protestas en residencias privadas, mientras crece tendencia de atacar casas de funcionarios

Los legisladores de Indiana están considerando un nuevo proyecto de ley que prohibiría hacer protestas fuera de la casa de alguien con la intención de acosar.

El proyecto de ley establecería un nuevo delito conocido como “acoso residencial”, un delito grave de Clase C que se aplicaría a todos los hogares, independientemente de que pertenezcan a funcionarios electos.

“La intención del proyecto de ley, que me llegó del Consejo de Abogados Fiscales, es proteger la santidad de nuestra residencia privada... para evitar que las personas formen protestas y tengan la intención de acosar a las personas en sus hogares”, dijo el senador estatal republicano Scott Baldwin, quien redactó el proyecto de ley, le dijo al Indiana Capital Chronicle.

Los partidarios del proyecto de ley presentaron su caso ante el Comité Correccional del Senado el martes, afirmando que brindaría a las fuerzas del orden público una forma de salvaguardar la privacidad de los hogares de las personas, particularmente ante el aumento de la violencia por motivos políticos.

Los senadores estatales decidieron suspender el proyecto de ley antes de avanzar.

La ley propuesta se produce después de repetidas protestas en las casas de los jueces de la Corte Suprema y un ataque contra el esposo de la expresidenta de la Cámara Nancy Pelosi, Paul Pelosi.

Los partidarios del proyecto de ley presentaron su caso ante el Comité Correccional del Senado el martes, Corte Suprema Estados Unidos (Foto Getty) - Foto: Bloomberg via Getty Images

“Nunca pensé que vería eso en mi vida”, dijo el senador estatal demócrata Greg Taylor sobre el reciente ataque contra Pelosi, según el medio. “Voy a apoyar el proyecto de ley, pero no creo que vaya a ayudar en nada con lo que estamos tratando de hacer”.

Quienes se oponen a la ley afirman que las protecciones que crearía ya existen. El senador estatal Aaron Freeman de Indianápolis, republicano, afirmó que la decisión Frisby v. Schultz de la Corte Suprema en 1988 ya estableció la legalidad de las ordenanzas que restringen las manifestaciones en áreas residenciales.

En contexto, Frisby v. Schultz se centró en un grupo de activistas provida que realizaron una protesta frente a la casa de un médico que ofrecía servicios de aborto, lo que llevó a la ciudad de Brookfield, Wisconsin, a prohibir este tipo de actos frente a las casas. La Corte Suprema se puso del lado de los legisladores de la ciudad después de que los manifestantes llevaron a la ciudad a los tribunales.

Quienes se oponen a la ley afirman que las protecciones que crearía ya existen. (Photo By Raymond Boyd/Michael Ochs Archives/Getty Images) - Foto: Getty Images

Zach Stock, quien se desempeña como asesor legislativo del Consejo de Defensores Públicos de Indiana, le dijo al medio que la policía ya está facultada para arrestar a alguien por la actividad que el nuevo proyecto de ley prohibiría.

“Creo que los fiscales y los jueces tienen las herramientas, los jurados tienen las herramientas, para participar en ese análisis caso por caso en este momento”, dijo Stock. “No estamos defendiendo el derecho de nadie a acosar a la gente”.

Por otro lado, la senadora estatal Liz Brown, republicana de Fort Wayne , afirmó que ha sido acosada en su propia casa. “No creo que deban venir a nuestras casas; me ha pasado eso. No dijeron una palabra, pero lo encontré muy intimidante y acosador”.

Florida: nueva ley para proteger a los recién nacidos con defectos congénitos específicos entró en vigor el 1 de enero

En otros hechos, el 1 de enero entró en vigencia una nueva ley de exámenes de salud para recién nacidos.

Según el socio de noticias de Jacksonville de Local 10, WJXT, los hospitales de Florida y las instalaciones de maternidad deben evaluar a los recién nacidos para detectar citomegalovirus congénito, también conocido como CMV, según una nueva ley de Florida. Deben someterse a la prueba si el bebé no pasa una prueba de audición.

Aproximadamente 1 de cada 200 bebés nace con CMV congénito, - Foto: Getty Images

Cabe resaltar que el CMV es la causa infecciosa más común de defectos de nacimiento en los Estados Unidos. Aproximadamente 1 de cada 200 bebés nace con CMV congénito, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Asia McKnight, madre de dos hijos, dijo que nunca había oído hablar del CMV, a pesar de tener una hija de 6 años y un bebé de 10 meses.

“Es bastante impactante. Quiero decir que he escuchado sobre otras cosas, pero esta es la primera vez que escucho sobre esto y que suene tan severo, es bastante impactante”, dijo McKnight.

El CMV puede causar efectos a largo plazo en la salud de los bebés, como pérdida de la audición, pérdida de la visión, discapacidad intelectual, falta de coordinación y convulsiones.

Según el proyecto de ley estatal 292, todos los recién nacidos deben someterse a una prueba de CMV antes de que tengan 21 días de edad o antes de que sean dados de alta del hospital o del centro estatal de maternidad si no pasan una prueba de audición.

El objetivo de las pruebas tempranas es prevenir problemas de salud a largo plazo. “Creo que siempre es bueno, especialmente como madre, saber a lo que su hijo podría estar potencialmente expuesto o puede tener y mantenerse actualizado y saber sobre estas cosas”, dijo McKnight.

Este nuevo proyecto de ley también se aplica a los partos en el hogar y los centros de maternidad.

Un médico de atención primaria debe derivar a un niño si cumple con las pautas. Además, todas las pruebas de detección deben informarse al Departamento de Salud dentro de una semana.