Un padre defendió a su familia a machete, luego de que un intruso rompiera la ventana de su casa en medio de la noche

La policía de Oklahoma (Estados Unidos) dice que un intruso en una casa obtuvo más de lo que esperaba cuando el propietario lo atacó con un machete y lo retuvo hasta que llegó la policía.

Los oficiales del Departamento de Policía de Tulsa fueron llamados por un robo de primer grado reportado alrededor de las 2:00 a. m. del martes 28 de febrero de 2023 y cuando llegaron encontraron a varios miembros de la familia y niños gritando en el patio delantero de la casa, según una publicación del departamento en Facebook.

“A través de la investigación, los oficiales se enteraron de que la familia estaba durmiendo cuando el sospechoso, más tarde identificado como Ty Copeland, rompió una ventana en una de las habitaciones de los niños y entró a la fuerza”, dice la publicación.

En ese momento, se dice que Copeland comenzó a tirar cosas por toda la casa y destrozar la propiedad.

El padre de familia, después de sacar a su esposa e hijos de la habitación, apuntó con un machete al sospechoso y lo golpeó con él.

"Tuve que golpear al hombre para defender a mi familia”, dijo el propietario. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El propietario, que no quiso ser identificado, habló con Fox 23 Oklahoma sobre la experiencia. “Tuve que golpear al hombre para defender a mi familia”, dijo el propietario. “Se siente horrible. Ojalá hubiera podido hacer más, pero no pude”, añadió.

Copeland huyó y se atrincheró en el dormitorio de atrás y permaneció allí hasta que llegó la policía. “Con la ayuda de un K-9, los oficiales detuvieron a Copeland”, según los informes oficiales.

“Fue llevado al hospital con cortes severos y heridas por los vidrios rotos y el golpe de machete”, explicaron las autoridades más tarde.

Copeland fue encarcelado por el FBI debido a su condición de nativo americano. - Foto: getty Images / Anadolu Agency

Copeland admitió haber fumado metanfetamina más temprano en la noche, según la policía, y dijo que estaba huyendo de la policía y eligió una casa al azar para entrar. Copeland fue encarcelado por el FBI debido a su condición de nativo americano.

El padre le dijo a Fox 23 Oklahoma que lo haría todo de nuevo si fuera necesario. “Pues a la gente que escuche esto, que hagan lo mismo, que defiendan a su familia. Que no los dejen solos. Hagan lo que puedan para proteger a su familia. No hay nada más, no tienen nada más, es su familia”, dijo.

Hombre de Pensilvania, sentenciado a 30 años de prisión tras dispararle a un jefe de policía

En otros hechos, un hombre del condado de Bucks, Pensilvania, fue sentenciado a entre 15 y 30 años de prisión hace dos semanas, luego de declararse sin oposición por dispararle a un jefe de policía en 2021, según los informes.

La estación Fox WTXF en Filadelfia informó que Colin Petroziello, de 26 años, de Yardley, no se declaró culpable, pero tampoco inocente, de intento de homicidio de un oficial de la ley, intento de asesinato, agresión con agravantes y otros cargos.

Cabe resaltar que una declaración de no contestación no es una admisión de culpabilidad, sino una aceptación de la condena basada en evidencia contra el acusado.

Petroziello fue acusado de dispararle con una escopeta al jefe de policía de Yardley, Joseph Kelly, el 18 de agosto de 2021. - Foto: Getty Images

Petroziello fue acusado de dispararle con una escopeta al jefe de policía de Yardley, Joseph Kelly, el 18 de agosto de 2021, durante un control de infractores en los condominios Yardley Commons. El jefe sufrió heridas en la mano y la oreja a causa del incidente.

Un oficial de libertad condicional del condado de Bucks fue al condominio de Petroziello para realizar una verificación de infractores e informó sobre un disturbio doméstico.

Kelly respondió al disturbio doméstico y, cuando se acercó a la casa, Petroziello disparó una escopeta calibre 12 a través de la puerta principal.

Después de dispararle al jefe, Petroziello se escondió dentro de su apartamento con su madre. Luego de más de una hora de enfrentamiento, la madre de Petroziello llamó a la Policía y dijo que su hijo se había quedado dormido. Luego arrojó la escopeta por una ventana y salió de la casa.

Un equipo de respuesta de emergencia irrumpió en la casa y detuvo a Petroziello, según la Policía. Petroziello también estaba en posesión de una pistola calibre 45 cargada.

Hasta el momento, fue acusado de intento de homicidio de un oficial de policía, dos cargos de intento de asesinato, seis cargos de agresión agravada, agresión a un oficial de policía y otros cargos.