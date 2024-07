Intercambio humanitario en veremos

Desde hace varios días se venía hablando levemente sobre un posible canje entre guerrilleros presos y personas secuestradas por las Farc, en diferentes esferas del país, incluso el gobierno había dado a conocer su posición y las condiciones que implicarían un eventual intercambio. Sin embargo, las posibilidades aún eran muy remotas, por lo que políticamente significaría para el gobierno realizar un acto de este tipo y más con las exigencias planteadas por las Farc. Ahora, luego del asesinato de las nueve personas ayer en el departamento de Antioquia, el panorama parece ser más ensombrecedor y al gobierno parece complicársele más el tema. Las posiciones Los familiares de los secuestrados han manifestado su rechazo a las operaciones militares y se muestran a favor de un eventual canje. Varios ex presidente del país como Ernesto Samper, Julio César Turbay, Carlos Lemos y Alfonso López, se reunieron la semana pasada y expresaron al primer mandatario su apoyo al tema. Según una encuesta exclusiva de SEMANA realizada por Invamer ?Gallup, y cuyos resultados se dieron antes de los hechos de ayer, el 50 por ciento de los colombianos comparten esta posición, contrario a lo que se presentaba al comienzo de la administración Uribe. Aunque el presidente no ha dejado salir un no rotundo, la coherencia de sus políticas de gobierno, hace pensar que tiende más a rechazar el acuerdo, que también implicaría una desmotivación de las Fuerzas Militares tras la salida de guerrilleros de las cárceles. Vea en SEMANA más sobre el tema de intercambio humanitario