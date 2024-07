Música para dar y convidar.

Todo inicia con uno de los cantantes de reggae más famosos del mundo: Shaggy, a quien los colombianos lo conocieron por canciones como Boombastic, It wasn't me, Angel Hey, sexy lady, y ahora Strenght of a woman.



Esta es la primera vez que Shaggy viene a Colombia, en donde, además, promocionará su último disco, del que ha vendido más de diez millones de copias en el mundo, Lucky Day.



Además de Shaggy, se presentarán entre el sábado y el domingo en la Plaza de Toros de Cartagena, los artistas africanos Diblo Dibala y Mbilia Bel's; por República Dominicana, Wilfrido Vargas y Eddy Herrera y por Colombia, artistas como Latin Dreams, Checo Acosta, Jorge Oñate, Los Hermanos Zuleta, Totó La Momposina y Champeta All Stars.



En la tarima externa a la plaza de toros se presentarán otros artistas, como Reggae Vibrations, Escarcha, Swing Barranquilla y DJ Ragga.



Pero el Festival no será solamente música. Durante el fin de semana, se realizarán otros eventos que involucran la cultura del Caribe, como la gastronomía, las artesanías, los trajes típicos y el folclor. Por ello la Alcaldía de Cartagena invita a todos los colombianos para que aprovechen el puente festivo con lo mejor de la música en una de las ciudades más bellas de Latinoamérica.