Otros atentados contra el periodismo.

El periodista José Iván Aguilar, salió ileso de un atentado la mañana de ayer cuando unos sicarios le dispararon cuando llegaba a la sede de la emisora 'Calor Estéreo', en donde dirige un programa. Un oficial de la policía del Meta informó que Aguilar, de 40 años, fue atacado a las 5:30 de la mañana cuando llegaba a la sede de la emisora en el centro de Villavicencio, donde dirige el espacio periodístico 'Noticias Ya'. Los sicarios que se movilizaban en una motocicleta dispararon en varias ocasiones contra el comunicador, pero ningún proyectil lo alcanzó. "Una bala le rozó el pecho, pero sin consecuencias graves", relató el oficial a la prensa. Según narra el periodista, se salvo porque cuando vio la moto al lado suyo con el sicario listo para disparar, frenó su vehículo, por lo que la bala no lo alcanzó. Hubo un par de disparos más que dieron en la puerta de al lado y le rozó el pecho y otro que entró por el parabrisas y salió por la puerta de atrás, en ese momento ya se había acostado sobre la silla. Aguilar denunció que a finales de 2001 recibió amenazas contra su vida, pero que al tiempo cesaron. "Recientemente yo no he hecho cubrimientos de orden público que puedan representar algún riesgo", dijo el comunicador. "En mi trabajo yo he sido muy crítico de la administración municipal de Villavicencio, pero la verdad no sé de dónde puede venir el atentado ni cual puede ser la causa. Recientemente no he recibido amenazas de ninguna clase". Por su parte la Fiscalía emprendió una investigación para esclarecer los móviles del fallido ataque contra Aguilar, también corresponsal en Villavicencio de 'Noticias Uno', noticiero de un canal de televisión pública. El fallido atentado contra Aguilar se produjo una semana después de que fueron asesinados los periodistas Guillermo Bravo y Jaime Rengifo, en Neiva y Maicao (Guajira), respectivamente. En Neiva Por otro lado, el comunicador Diógenes Cadena, más conocido como 'Albatros Moro', tuvo que salir de Huila al recibir amenazas contra su vida. Cadena trabajaba en la emisora 'Huila Estéreo', lugar donde recibió, el jueves pasado, la primera de las amenazas. "Tiene tres días para que se vaya de Neiva, ya está avisado, sigue usted", dijo un hombre con voz ronca. Un par de días después recibió otra en su casa, "Tiempo cumplido, tres días, eres finado. Chao", le dijo la misma voz. "Yo quiero pensar que se trata de una equivocación, que me están confundiendo, por lo que quiero enviar un mensaje a la persona que me ha estado llamando para decirle que le estoy cumpliendo", señaló el periodista a la prensa. "Ya renuncié a mi trabajo y me fui de la ciudad, pero quiero pedirle que si se trata de un error que lo haga saber públicamente para que yo pueda regresar al lado de mi familia a hacer lo que más me gusta: periodismo". En lo que va del año, han sido asesinados cuatro periodistas en Colombia y un total de 118 en los últimos catorce años. Por ello organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de prensa ubican al país como el más peligroso para ejercer periodismo. Artículo relacionado 'Cuando se calla el cantor...'. Artículo de SEMANA.