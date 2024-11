"Nunca pedimos consultas previas virtuales al MinInterior": ONIC

La respuesta de los indígenas no se hizo esperar. Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), desmintió la versión del ministerio " No es cierto que la mesa de concertación le haya solicitado al ministerio del Interior adelantar consultas previas virtuales para las actividades, obras, proyectos, medidas administrativas y legislativas en todo el territorio nacional", señaló.

Tras esa solicitud, el ministerio optó por recomendar, mediante una circular externa del 27 de marzo, el uso de herramientas tecnológicas y canales virtuales durante el aislamiento preventivo. Sin embargo, dejó claro que hasta la fecha no se ha adelantado ninún proceso de esta índole y tampoco existe un cronograma para su realización, ya que -señaló- su definición y adopción dependerá de la petición y consentimiento de los pueblos directamente involucrados.

#NoALaConsultaPreviaVirtual | La circular CIR29020-19DMI que atenta contra el derecho fundamental a la consulta no fue consultada ni concertada con la MPC. EXIGIMOS se derogue y se inicie el diálogo #DeGobiernoAGobierno para garantizar la protección de los pueblos @MinInterior pic.twitter.com/F2bWLFDrMG

Entre tanto, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos le sugirió al ministerio del Interior revocar la circular mediante la cual se determina el uso de medios virtuales para la realización de consultas previas con comunidades étnicas, petición sobre la cual esa cartera aún no se ha pronunciado.

Felipe Rangel, consejero de territorio de la ONIC, afirmó que la ley establecía que este tipo de procesos se debían realizar de forma directa con las comunidades, por eso, a su juicio, realizar las consultas previas de manera virtual viola la participación de las poblaciones, por lo que a todas luces en un proceso inconstitucional.

"Me parece que utilizar esta situación de crisis humanitaria y de salud para tomar estas decisiones no está bien. El gobierno no puede pensar como muchos empresarios, que la consulta previa le pone freno al desarrollo del país. De hecho, ya hay muchas consultas que se han realizado sin ofrecer las garantías suficientes y otras exprés que hoy tienen grandes afectaciones y repercusiones en los territorios desde el punto de vista social, ambiental y económico", aseguró.

Cree que no es necesario en este momento adelantar procesos de consulta previa, pues se trata de trámites que se pueden realizar una vez termine la coyuntura por la que atraviesa el país y el mundo.