Ocho películas, documentales y series para valorar la Tierra

Habitualmente para celebrar este día se realizan manifestaciones, plantones o actos simbólicos; sin embargo, en esta oportunidad no será posible. El aislamiento obligatorio que se registra en un gran número de las ciudades del mundo para evitar el contagio del coronavirus, obliga a las personas a estar confinados en sus casas. Por esa razón, hemos preparado una selección de las películas, documentales y series de Netflix con las que puedes recordar, pero sobre todo valorar aún más, el planeta en este día, ya que si bien nuestro contacto con la naturaleza se ha visto limitado, nuestro conocimiento sobre la Tierra y los animales y ecosistemas que la conforman, no tiene por qué descontectarse.

The Boy Who Harnessed the Wind (El niño que domó el viento)



Contra todo pronóstico, un niño de 13 años de Malaui inventa un original dispositivo con el que salvará a su familia y a su pueblo de la hambruna. Basada en la historia real de William Kamkwamba.