Blogs y cine

Tras horas de navegar en busca de lo que creí que podía ser una pequeña mina dentro del mundo de los blogs, me llevé la sorpresa de que las bitácoras dedicadas al cine no son tantas -ni tan buenas- como yo esperaba. En todo blogscolombia no encontré una sola que valiera la pena y se mantuviera actualizada. Y ni hablar de las de eltiempo.com : Cine al ojo, de Mauricio Laurens, apenas si se deja leer de tanto texto; y El lado oscuro parece más diseñada para satisfacer el ego de sus colaboradores, que para ofrecer información.

Sin embargo, no todo es tan malo y, buscando con calma, siempre se logra dar con buenos sitios sobre prácticamente cualquier tema. Aquí van tres excelentes páginas dedicadas al séptimo arte.