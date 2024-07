María Teresa Montoya

afectadas con este fenómeno. Estamos conscientes de que sin la ayuda decidida de la Gobernación y de las Entidades Nacionales comprometidas en el tema, el programa de refugiados y de desplazamiento que formulamos no será exitoso.



afectadas con este fenómeno. Estamos conscientes de que sin la ayuda decidida de la Gobernación y de las Entidades Nacionales comprometidas en el tema, el programa de refugiados y de desplazamiento que formulamos no será exitoso.Esta problemática será atendida con los siguientes dos programas : Programa 1



Programa 2



Seguridad



Semana.com: ¿Qué estrategia diseñará para el manejo de seguridad en la ciudad?



M.T.M.: Dispondré dos estrategias: Una pedagógica, educativa y de cultura, donde el ciudadano asume como un compromiso personal y propio el tema de la seguridad, incluido el concepto integral de la Honestidad como valor fundamental para la recuperación del desarrollo social y por ende económico y así apostarle al control social. La segunda estrategia: fortalecer las instituciones que garantizan la seguridad y convivencia ciudadana, para disminuir impunidad y para que ellas puedan actuar como herramientas efectivas de disuasión y control.



Semana.com: ¿Qué propuestas nuevas hará frente al tema?



M.T.M.: En cuanto a la seguridad se generan dos retos: la estrategia pedagógica y cultural para recuperación de valores cívicos, éticos, sociales y democráticos, donde el ciudadano reconozca que debe comprometerse con el tema de la seguridad como factor que no sólo incentiva la convivencia pacífica sino que se vuelve motor de desarrollo económico en la medida que el Factor Riesgo - Ciudad se minimiza y se vuelve despreciable para el inversionista. El ciudadano



reconocerá que convertirse en un embajador y representante digno no solo de su potencial humano y laboral, sino de su barrio y su ciudad es un buen negocio no solo para él sino para todos.



La honestidad, la iniciativa, la pujanza y la competitividad serán el denominador común por el que serán reconocidos todos los medellinenses en el ámbito local, regional, nacional e internacional.



El segundo gran desafío es el control social, la cultura de control social que generaremos para que el clima de seguridad que vive y percibe el ciudadano sea real.



Semana.com: ¿Ha considerado la idea de aumentar el número de policías en Medellín así como se ha venido planeando en Bogotá?



M.T.M.: Creemos que es necesario aumentar el pie de fuerza en la ciudad, pues los altos índices de delitos que al respecto presenta la ciudad son preocupantes, un sistema policial efectivo que garantice un apoyo eficiente al sistema judicial y una disminución a los índices de impunidad, es un sistema que actúa como disuasivo y que por lo tanto garantiza la seguridad que reclama el ciudadano.



La impunidad es un factor determinante en los índices de violencia.



Semana.com: ¿En caso de que su respuesta anterior fuera sí, cómo lo financiaría?



M.T.M.: El hurto de vehículos y motos es el segundo delito de mayor incidencia en la ciudad, por lo que el pié de fuerza policial existente tiene que dedicarse en gran parte a la atención de la recuperación de vehículos hurtados, consideramos que debe haber un mayor compromiso por parte de las aseguradoras para con el tema y que estas se vinculen y muestren su compromiso real haciendo un aporte en dotación de recursos logísticos del nuevo personal que se vincule, que es una de las grandes falencias de nuestra policía.



El Estado no puede desconocer su obligación de brindar seguridad y por lo tanto debe asumir el costo del mantenimiento en entrenamiento, sueldos y otras prestaciones, del nuevo personal.



Sí el sector de las aseguradoras compromete gran parte del recurso humano, logístico y económico en el combate de este delito, creemos que a este gremio le compete, comprometerse mas al menos en dotación logística para atender ese delito en especial y liberar así recursos técnicos, humanos y logísticos para dedicarlos a la atención de otros delitos.



Como una de las misiones principales del cuerpo policivo es ser elementos disuasivos y preventivos en el tema de la seguridad ciudadana. Se buscaran los acercamientos necesarios para que el sector financiero y comercial contribuyan en el amoblamiento de dispositivos de seguridad como cámaras y alarmas comunitarias que mejoren la estrategia disuasiva y por lo tanto preventiva que pretendemos fortalecer.



Transporte



Semana.com: ¿Qué hará en torno al problema vial y su atraso de más de 10 años que está ocasionando graves problemas a la ciudad?



M.T.M.: La idea de un anillo vial periférico que interconecte toda la ciudad aún sigue siendo válida, pero la magnitud y envergadura de la obra no permiten acometer esta en su totalidad, de este gran anillo vial se seleccionarán los segmentos viales que en primer lugar más aporten al desembotellamiento vehicular y a la agilización del tráfico, segundo que mayor impacto socio- económico tengan en la generación de empleo y reactivación económica de su área de influencia directa; tercero que aporten a la renovación y embellecimiento urbanístico del sector donde se realicen.



Semana.com: ¿Qué ha pensado acerca del sistema de Metrocable que se está construyendo en la comuna nororiental? ¿Piensa aplicarlo en otros sitios neurálgicos y de gran concentración poblacional?



M.T.M.: Metrocable es un proyecto emprendido en la actual administración, solo hasta su real funcionamiento se podrá evaluar el verdadero impacto y alcance como solución de transporte. Al momento lo consideramos como un sistema alternativo no convencional de transporte masivo que merece ser analizado con mucho detalle y evaluado solo después de que esté en funcionamiento.



Privatización y descentralización



Semana.com: ¿Entre sus métodos para conseguir recursos está la venta de empresas estatales?



M.T.M.: NO, muy posiblemente se realizará la venta de activos que no contribuyen a la razón social del Municipio y que si muy por el contrario ocasionan gastos innecesarios.