¿Qué tanta verdad cuentan los libros de Giraldo, "Popeye" y otros personajes relacionados con el bajo mundo?

iscutir hoy Semana. Ya era hora de que alguien sembrara dudas sobre estos libros, que serán analizados como verdad y teoría por las próximas generaciones.

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:02:47 PM)

Creo que no debemos esperar encontrar la verdad, en la versión que cada uno de los personajes, la verdad creo se construye de otra manera...

Augusto (Nov 3, 2005 5:02:59 PM)

Buenas tardes

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:03:04 PM)

hola augusto, bienvenido

NATALITY (Nov 3, 2005 5:03:11 PM)

Y si no dicen verdades es legal que puedan publicar lo que quieran sobre quien quieren?

orlanda (Nov 3, 2005 5:03:26 PM)

Es triste, pero a estos libros de dudosa reputación Semana les ha dedicado un par de portadas, generando así una imagen de veracidad. Pero la realidad es que esta es muy dudosa...

Augusto (Nov 3, 2005 5:03:31 PM)

Gracias MODerador

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:03:42 PM)

es verdad, orlanda, ha habido un gran debate al respecto internamente

Augusto (Nov 3, 2005 5:03:45 PM)

qUIEN modera HOY EL CHA t ?

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:03:51 PM)

juanita león, editora de semana.com

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:04:03 PM)

evitar la publicacion de libro es un error...

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:04:09 PM)

más que legal, es bueno para el país mauricio publicar libros que no dicen la verdad?

NATALITY (Nov 3, 2005 5:04:23 PM)

Pero también hubo columnas muy criticas de esos libros en Semana, no?

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:04:37 PM)

si, pero no es lo mismo que la caratula, en eso orlanda tiene razón

orlanda (Nov 3, 2005 5:05:06 PM)

Aranguren: ¿pero qué tipo de realidades se están construyendo? Yo soy de la época en la que se creía en los libros. Ahora a mis hijos (futuros, porque ahora no tengo) tendré que decirles que no crean todo lo que dicen los libros. Qué tristeza

NATALITY (Nov 3, 2005 5:05:16 PM)

Y quien dice que la verdad de Samper o cualquier político es menos dudosa que la de un Giraldo o un Castaño

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:05:29 PM)

Creo que la pregunta de natality es clave

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:05:33 PM)

Creo que para determinar si un libro dice la verdad no, deben intervenir muchas personas, entre ellos los historiadores y crear contextos,confrontar fuentes y así, darnos esa respuesta. Pero sugerir que no existan creo que es un error...

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:06:01 PM)

es decir, que si dicen varias verdades. por ejemplo, en el libro de Castaño, escribiste cosas que él decia y que tu sabías que no eran ciertas?

Augusto (Nov 3, 2005 5:06:11 PM)

NATALY, tienes razón...iguales de dudosas

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:06:34 PM)

Luis Hernán, en tu oficina estan sacando un proyecto de ley para recuperar la memoria de las víctimas. quieren tener otra historia?

LuisHernan (Nov 3, 2005 5:06:50 PM)

hola buneas tardes

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:07:12 PM)

pero si la de los políticos u otros escritores son versiones tan dudosas como la de los malos, sera mejor tener a los 'malos' contando su historia que no tener ninguna historia?

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:07:34 PM)

qué opinan los usuarios?

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:07:40 PM)

Mira, hablo de mi caso particular, en este tema es mejor hablar en especifico. Yo escribi la autobiografia de un hombre, malo, muy malo, bueno, no lo sé. Era su versión, la versiónd e su vida y la que el tenía de muchos hechos en los que estuvo involucrado. Yo no defendería jamás a Carlos CAstaño, pero si el libro como perteneciente a un genéro....

Augusto (Nov 3, 2005 5:07:56 PM)

Yo no creo mucho en los cuentos que escriben en los libros. Quién les ha pedido de que digan la verdad ? Ellos mismos se declaran creíbles sin que nadie se los pida. SI PUEDEN DECIR MUCHAS COSAS CIERTAS Y MEDIO FALSAS

guacoloro.com (Nov 3, 2005 5:08:04 PM)

partiendo desde el punto de lospersonajes del "bajo mundo" poca credibilidad, dudosa reputacion, que tanto ayudan o perjudican al pais o distorcionan una investigacion o acaban con la reputacion de un individuo?

LuisHernan (Nov 3, 2005 5:08:20 PM)

así es queremos que en el país es importante que las víctimas o perjudicados tengan derecho a conocer la verdad, a la justicia y a la reparación

orlanda (Nov 3, 2005 5:08:41 PM)

En ese caso, mi pregunta va para Aranguren. ¿Cuál es la función del periodista que escribe estos libros dudosos?, la de escritor, "secretario" (que copia lo que dicta ese personaje, o la de informador, en el caso que quiera decir la verdad y solo la verdad y no desinformar

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:08:56 PM)

que opinas, mauricio, por ejemplo, de que castaño acusara al M19 de recibir plata de los narcos. qué tal que no sea cierto?

Augusto (Nov 3, 2005 5:09:49 PM)

eL QUE ESCRIBE MAQUILLA LAS COSAS A SU ANTOJO. cASTAÑO MANIFESTÓ CIERTOS CRÍMENES QUE DICE FUERON DE SU AUTORÍA, PERO A RENGLÓN SEGUIDO DICE: "cOLOMBIA NO SABE EL BIEN QUE LE HICE ".

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:10:09 PM)

claro, es una mezcla de un poco de verdad, algunas mentiras, otras a medias. al final la gente cree que todo es verdad

orlanda (Nov 3, 2005 5:10:17 PM)

Aranguren, pero es muy difícil que estos libros, sin contrapartes, no ensalcen y dejen ver como héroes a este tipo de personas.

orlanda (Nov 3, 2005 5:10:23 PM)

Aranguren, pero es muy difícil que estos libros, sin contrapartes, no ensalcen y dejen ver como héroes a este tipo de personas.

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:11:16 PM)

Miren , la critica más reciente que he recibido, comenzaba con una gran error, Hector Abad, a quine admiro como escritor, decía que estos libros estaban construyendo la historia del país, y eso es falso. Libros como el mio nobuscan eso, buscan que sean fuentes adicionales, para que lleguen los historiadores y ahí escriban la historia, confrontada, através de evaluación de contextos, para así evitar anacronismos....

Augusto (Nov 3, 2005 5:11:41 PM)

De modo que confiesan, o cuentan sus crímenes (léase "hazaña") para decir que lo hicieron porque era en defensa de la patria o del patrimonio ajeno, o defensa de su vida o por dolor inteso,. NO LES PARECE ?

guacoloro.com (Nov 3, 2005 5:11:47 PM)

es epoca de reelecion, esacaso pezca en rio revuelto distorcionar la verda esel aparato reelectorio de uribe quizas detras de esto?

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:12:12 PM)

quizás el error no es publicar esos libros, sino darles tanta difusión a ellos y tan poco a los afectados o a los historiadores que dan el contexto

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:12:38 PM)

Eso es otro asunto...

orlanda (Nov 3, 2005 5:12:44 PM)

A todos: no saben el fresco que sentí cuando leí la columna de Héctor Abad en Semana. Él pudo plasmar en palabras todo lo que siento al saber que un nuevo libro de estos sale al mercado y los colombianos (como borregos) los compran masivamente.

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:13:17 PM)

aunque tampoco es fácil saber si popeye dice la verdad cuando dice que oyó a santofimio diciendo que oyó diciendole a escobar que matara a galan...

Augusto (Nov 3, 2005 5:13:24 PM)

ORKLANDA, tienes razón, no tienen contraparte, es decir quien los desmienta o corrija...así....valiente cosa...

NATALITY (Nov 3, 2005 5:13:29 PM)

Pero los libros de los historiadores no tienen tan buen mercado como las confesiones escandalosas

LuisHernan (Nov 3, 2005 5:13:33 PM)

porqué es otro asunto Mauricio?

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:13:39 PM)

osea que las responsabiliada no es sólo de los escritores...vamos mejorando entonces...a un debate más profundo es el que me gustaría llegar....

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:13:46 PM)

a donde te gustaria llegar, mauricio?

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:14:02 PM)

es que lo que dice natality es cierto, el que tira la piedra primero gana...

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:14:50 PM)

y tambien es grave que los afectados casi no dicen nada o nadie los oye. la defensa del m-19 ha sido poco contundente, no creen?

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:15:02 PM)

Pues que mejoren los historiadores....creo que Rafael Pardo Rueda, en su libro, sin ser historiador, hace un buen ejercicio de lo que digo. El aprovecha la autobiografia de Carlos CAstaño, para construir un texto historico.

Augusto (Nov 3, 2005 5:15:31 PM)

reer que POPEYE oyó que alguien dijo que un ex-prtesidente hizo tal cosa, es como creer que mi vecino ve un fantasma todas las noches.....(Lo que ve es la vecina empiyamándose....)

NATALITY (Nov 3, 2005 5:15:36 PM)

Y los periodistas que escriben las confesiones de esos personajes no tienen responsabilidades también? Por ejemplo de confirmar los datos y contrarrestarlos si encuentra contradicciones?

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:15:54 PM)

claro, el de pardo, pocos lo leen, pero eso ya no es culpa de aranguren. Pero tu rol de periodista cómo lo ves ahí?

guacoloro.com (Nov 3, 2005 5:16:00 PM)

si estos personajes de poco o nada de creedibilidad no estan detras se fama odinero entonces que proposito tienen?

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:16:15 PM)

contar su versión, pasar mejor a la historia,

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:16:23 PM)

Con lo de otro asunto, me refiero a que en Colombia, debemos mejorar mucho la clasificación de los libros, la importancia que les damos en medios de comunicación y la responsabilidad tambien cae sobre los medios de comunicación....

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:16:39 PM)

es un sablazo a Semana. no lo merecemos..

NATALITY (Nov 3, 2005 5:16:43 PM)

O el buen periodista es el que toma un buen dictado?

Yair (Nov 3, 2005 5:16:46 PM)

Cada quien cuenta la verdad como mejor le convenga

guacoloro.com (Nov 3, 2005 5:16:54 PM)

es posible si

Augusto (Nov 3, 2005 5:17:06 PM)

El libro PIS PAISA, es otro cuento, allí la escritora cuenta lo que sucedió y sucede en los municipios colombianos

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:17:12 PM)

qué libro es ese augusto

orlanda (Nov 3, 2005 5:17:17 PM)

Lo que dice Aranguren es diferente al tema que estamos debatiendo. Es que precísamente Rafael Pardo, un hombre inteligente, con formación y capacidad crítica, usa el testimonio de Carlos Castaño (un hombre también muy inteligente para convencer a los colombianos de su lucha desinteresada por la paz) como una parte de la historia, para construirla. No la usa como la verdad de a puño, que es lo que hacen los colombianos sin contexto y desprevenidos.

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:17:34 PM)

Es un sablazo, a todos, a semana , ala tiempo, a los canales de tv.....y tambien a la gente al compprador....

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:17:45 PM)

en todo caso te beneficio, has sido un best seller!!!

Yair (Nov 3, 2005 5:17:49 PM)

No existe confrontación con los hechos, ni una investigacion exaustiva, tal vez por presión del tiempo por partede los editores

Augusto (Nov 3, 2005 5:17:53 PM)

MODERADOR , el libro PAIS DE PLOMO...perdón,,,me equivoqué

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:18:00 PM)

ahhhh. gracias,

POPEYE (Nov 3, 2005 5:18:14 PM)

HOLA TODOS BUENES TARDES

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:18:26 PM)

esperamos que no seas el popeye famoso

Merdiano (Nov 3, 2005 5:18:29 PM)

Buenas Tardes...

Augusto (Nov 3, 2005 5:18:32 PM)

uno aquí con estas carrera en el chat.....se equivoca...perodón

NATALITY (Nov 3, 2005 5:18:39 PM)

Por si no saben el moderador es el autor de Pais de plomo

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:18:59 PM)

volviendo al tema. mauricio, cuál es la responsabilidad de un periodista como tu que toma dictado a un tipo como castaño?

Merdiano (Nov 3, 2005 5:19:05 PM)

Cómo va la discusión...

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:19:13 PM)

va bien, merdiano, integrate

POPEYE (Nov 3, 2005 5:19:16 PM)

SI CON EL MISMO

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:19:20 PM)

Mira yo quiero insistir en algo....Yo escribí la autobiografía de un hombre.

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:19:43 PM)

pero desde su punto de vista. aunque hay que reconocerte que para todos eso era claro. no era el caso del libro de Mancuso de glenda

Augusto (Nov 3, 2005 5:19:46 PM)

POPEYE.....SOS VOS ???

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:20:06 PM)

estamos hablando de que tanta verdad cuentan los libros de popeye, castaño, mancuso, osito, etc.

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:20:23 PM)

Mira con lo de castaño, no fue dictado...y si hay responsabilidad de mi parte, en este sentido, respetar el género en el que fue escrito....he invitar a que se confronte la version de CArlos castaño....

Carlitos (Nov 3, 2005 5:20:33 PM)

Hola a todos, soy Carlitos....pero no Castañito.

orlanda (Nov 3, 2005 5:20:37 PM)

uuuuuuuuy, el libro de Glenda es tema para un chat completo. Qué oso.

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:21:00 PM)

Creo que la transparencia de contarle a los lectores, como hizo aranguren, es muy importante. En el de Mancuso se presentaba como periodismo independiente y en realidad era solo su version. eso me parece más grave

NATALITY (Nov 3, 2005 5:21:16 PM)

Glenda no respondió a la invitación de semana para participar en el chat

Augusto (Nov 3, 2005 5:21:23 PM)

Yo no creo mucho en los libros.....es como creer que POPEYE en persona está aquí en el chat....es como las brujas...."que las hay..las hay"

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:22:01 PM)

pero creo que aranguren plantea una pregunta de fondo: por qué a los colombianos les interesa mas leer el libro de popeye que el de pardo o de un periodista bueno?

Yair (Nov 3, 2005 5:22:05 PM)

Pero al tomar la versión de un personaje (sea Castaño, Mancuso, Popeye o Giraldo) esta debe ser confrontada o conformada.

orlanda (Nov 3, 2005 5:22:16 PM)

Aranguren: ¿cómo hiciste para tomar distancia entonces?, ¿cómo hiciste para no creer lo que ese palabrero dice?, ¿fue muy difícil hacerlo ver como lo que realmente es?

orlanda (Nov 3, 2005 5:22:20 PM)

Moderador: Por morbo

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:22:31 PM)

Miren, les cuento algo, yo nuncame he sentido perseguido o he sentido miedo, por lo que las FARC, quiera hacerme después de escribir el libro. Mis problemas de seguridad se han dado con la misma gente de las AUC. Así de sencillo.

guacoloro.com (Nov 3, 2005 5:22:43 PM)

en uno de sus famosisimas alocuciones castano propuso a todos los narcos del pais que lo apoyaran y le compraran toda su producion de coca y no las que contralaban las farc esto que le dice a udsted aranguren?

Augusto (Nov 3, 2005 5:22:49 PM)

Por favor, aclaro...no creo en los libros sobre estas materias....los demás libros sí que los creo.....como "Memoria de mis p. tristes"

Carlitos (Nov 3, 2005 5:23:08 PM)

Tengo varios comentarios acerca de los famosos libros. En primer lugar, siempre es bueno que exista libertad para que cualquier persona se exprese, y si tiene plata para publicar un libro, pues mucho mejor.

Peralta (Nov 3, 2005 5:23:23 PM)

Buenas tardes. Más allá de creer en los libros o no lo importante es corroborar las fuentes y es muy importante señalasr que el libro de Popeye coincide con muchos otros libros escritos de diferentes versiones sobre Pablo Escobar y además coincide con declaraciones hechas a la fiscalía por varios personajes

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:23:26 PM)

El libro tiene muchos aspectos criticables, pero aporta más....

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:23:41 PM)

En defensa de Aranguren hay que decir que su libro nos ha servido como referencia a otros para usar informacion cierta de allí. eso tambien tiene un valor importante.

orlanda (Nov 3, 2005 5:23:48 PM)

Carlitos, yo no creo que el problema sea de expresión, sino que es la verdad que se les está vendiendo a los colombianos.

Yair (Nov 3, 2005 5:23:50 PM)

Totalmente de acuerdo Peralta

LuisHernan (Nov 3, 2005 5:24:03 PM)

Yo creo que la verdad de la que se está hablando aquí se construye a partir de lo que hacen todos, historiadores, periodistas, columnistas, medios como la televisión. confrontando las distintas versiones, pero el Estado también debe participar promoviendo la memoria colectiva entre la ciudadanía.

Peralta (Nov 3, 2005 5:24:08 PM)

Felicitaciones señor aranguren por el lñibrpo sobre Castaño

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:24:24 PM)

Coincido Con Luis

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:24:44 PM)

gracias

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:24:48 PM)

y seguramente castaño no le habria contado a mauricio lo que le contó si él decide decir cada dos páginas lo que dice es falso. lo importante es que era transparente para todos que era la version de castaño

Peralta (Nov 3, 2005 5:24:54 PM)

mucho de lo que caastaño dice en su libro popeye lo corrobora con sus declaraciones

guacoloro.com (Nov 3, 2005 5:24:57 PM)

porque en la mira santofimio, navarro?

Augusto (Nov 3, 2005 5:25:13 PM)

MODERADOR....cierto

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:25:17 PM)

Les voy a contar algo más....

Yair (Nov 3, 2005 5:25:23 PM)

Sin embargo, muchos de esos libros han servido para abrir nuevas pistas para la justicia. Santofimio es el ejemplo más contundente

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:25:52 PM)

Me parece que la pregunta de guacaloro es clave: por que todos contra el m-19? tendra algo que ver de destruir a Navarro antes de las elecciones?

Peralta (Nov 3, 2005 5:25:57 PM)

señor aranguren usted piensa que tiene que ver la desmovilización de Daniel. con el alejamiento de Mancuso y la supuesta desaparicion de Castaño?

Carlitos (Nov 3, 2005 5:26:03 PM)

el poroblema es que no deja de ser paradójico que algunas personas expertas en silenciar voces (simple y sencillamente en violar la libertad de expresión) aleguen a través de libros que son ellos los que no han podido hablar.

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:26:12 PM)

a quién te refieres, carlitos?

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:26:43 PM)

que nos ibas a contar ARanguren?

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:26:51 PM)

Yo iba a participar en el libro de Popeye, alcance a firmar un contrato, con la editorial que lo publicó para hacer una adaptación literaria, pero despues rechace la idea y me retire...porque consideré, que le faltaba confesar mas ya aportar más elementos para los historiadores....

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:27:11 PM)

es un buen confidencial, aranguren...

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:27:35 PM)

Y vi una marcada intención de perjudicar a algunas personas...sin admitor errores...

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:27:38 PM)

y crees que en la publicación de ese libro por parte de Astrid legarda, tan cercana a los paras, tiene alguna motivacion política?

Carlitos (Nov 3, 2005 5:27:48 PM)

me refiero a que los libros cuentan la historia de los Castaños y los Mancusos, mie ntras que sus víctimas aún siguen en el anonimato y condenadas al silencio.

Yair (Nov 3, 2005 5:27:51 PM)

Una pregunta Aranguren: Cómo es la presión de los editores

Augusto (Nov 3, 2005 5:27:57 PM)

ARANGUREN....de acuerdo...lo que decimos aquí...los libros de este tipo no cuentan todo

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:28:17 PM)

los libros de nadie cuentan todo. el problema es que lo que cuentan a veces no es verdad y el lector promedio no tiene punto de contraste

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:28:21 PM)

La pregunta es la respuesta , moderador, pero es un tema muy complicado y prefiero vivir????

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:28:23 PM)

ok

Peralta (Nov 3, 2005 5:28:29 PM)

cre que aportando un poco a lo que dice el Señor Aranguren, Popeye aún tiene muchos enemigos que esquivar, y solo desenmascara aquellos que siente que ya no le pueden hacer daño

guacoloro.com (Nov 3, 2005 5:28:33 PM)

eso es bien honesto y justo lo felicito

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:28:43 PM)

supongo que guacaloro le responde a aranguren

NATALITY (Nov 3, 2005 5:28:48 PM)

La editorial del libro de Popeye es la misma que la del libro que sacó la compañera de Giraldo

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:29:00 PM)

quienes son los dueños de esa editorial? se especializa en la version de los malos?

Carlitos (Nov 3, 2005 5:29:04 PM)

El punto es ese, Aranguren, si saben que los personajes principales de las obras en cues tión mienten....para qué publicarles tanta mentira?

MARIO (Nov 3, 2005 5:29:11 PM)

Quisiera saber si este tipo de ediciones les permiten negociar algun tipo de penas para la gente que esta detenida.....tal vez ese sea en el fondo el cuis del asunto

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:29:24 PM)

yo creo que no mario, lo de la justicia es aparte...creo, no?

guacoloro.com (Nov 3, 2005 5:29:39 PM)

en la vida lo mas gratificante en cada individuo es la "DESENCIA"

Peralta (Nov 3, 2005 5:29:44 PM)

yo no creo que diga mentiras, creo que no dice todas las verdades

Yair (Nov 3, 2005 5:29:47 PM)

Recuerdan la columna de Héctor Abad llamada "hampones literarios"

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:29:57 PM)

si, eso nos motivó a este chat. qué te pareció?

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:30:02 PM)

Mario...en algunos casos como el de Pizarro, la fisaclia los ha utilizado para condenar..pero en otros no .....

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:30:20 PM)

claro, y es incríble que mientras castaño confiesa que mató a cepeda, la justicia lo exculpa, no?

NATALITY (Nov 3, 2005 5:30:24 PM)

No sé quienes son editorial Dipon y editorial Gato azul, "marca gato" como dice mi mamá

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:30:34 PM)

quienes son, aranguren? los de esa editorial?

Yair (Nov 3, 2005 5:30:37 PM)

Pues esa columna lo dice todo

orlanda (Nov 3, 2005 5:30:44 PM)

No creo mario, quienes creo que están detrás son los mismos delincuentes: los carteles y partes así, que quieren seguir delinquiendo, pero esta vez a través de la construcción de la historia y de la verdad

Augusto (Nov 3, 2005 5:30:51 PM)

NATALY....ERES CHISTOSA....

guacoloro.com (Nov 3, 2005 5:31:08 PM)

PORSUPUESTO

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:31:12 PM)

moderador, yo ofrecí la grabación original donde Castaño confiesa el delito de Cepeda, pero no paso nada....

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:31:20 PM)

es increíble..

Peralta (Nov 3, 2005 5:31:24 PM)

aranguren, tu crees que lo que dice Popeye es falso? yo creo que no , pero creo que le falta contar mucho más de la mitad

LuisHernan (Nov 3, 2005 5:31:36 PM)

ese fenómeno de toconM-19 se está dando precisamente porque hace 16 años en Colombia no se había firmado ningún tratado sobre de los derechos de las víctimas a saber la verdad y a que se les repare y por eso en ese proceso de paz de verdad y reparación hubo poco y hoy como sociedad no hemos perdonado al M-19. Por eso la importancia ahora de la verdad y la reparación en el proceso de paz con las autodefensas, para que en otros 16 años no sea toconparas

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:31:56 PM)

Eso que dice mafe es importante: quien construye la historia de este país?

Augusto (Nov 3, 2005 5:32:00 PM)

PERALTA, de acuerdo contigo....dice parte de la verdad

Yair (Nov 3, 2005 5:32:10 PM)

A lo mejor lo que calla Popeye es para protegerse, y porque no, para editar otro yotro libro

RATA (Nov 3, 2005 5:32:33 PM)

YO EN GIRARDOT

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:32:52 PM)

en todo caso creo que es interesante que sean estos libros los que estan en las listas de mas vendidos. será que los colombianos sienten que son estos los que cuentan la verdad?

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:32:58 PM)

El libro de Popeye tiene una gran valor profundamente desaprovechado en el texto, y es que que por primera vez se mostraba al Pablo Escobar , bandido. DEsaprovecharon esta parte para darle importancia al escandalo....lamentable...yo conocí el original, por eso hablo del tema....

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:33:13 PM)

el de alonso salazar tambien lo muestra como bandido, no?

Peralta (Nov 3, 2005 5:33:24 PM)

pienso que no podemos cargar todo el asunto a la editorial, creo que todos debemos asumir lo que nos toca y así como existen periodestas valientes, existen muchos otros que solo después de muertos dicen todo lo que sab´n

MARIO (Nov 3, 2005 5:33:39 PM)

porque la verdad es que siempre tiene un trasfondo muy extraño lo que pasa con estos titulos.....la pregunta es......porque solo hasta que un personaje como Giraldo ha muerto la familia decide publicar el libro??? sera solo y simplemente custion de ganas de dinero o hay otros intereses mas oscuros detras de la publicacion??

orlanda (Nov 3, 2005 5:33:52 PM)

Aranguren: no se si entendí bien, ¿la editorial capó la parte en la que se mostraba a Escobar en su justa dimensión?

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:33:58 PM)

Pero es distinto, popeye, estuvomuy cerca y decía cosas interesantes

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:34:14 PM)

pero son creibles? el hermano de escobar lo desmintio, dijo que era un mero sicario..

Peralta (Nov 3, 2005 5:34:18 PM)

alonso Salazar lo muestra como Bandido pero a veces lo tiñe de revolucionario, a

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:34:47 PM)

no no lo tapo, lo desaprovechó, que escomo taparlo

Yair (Nov 3, 2005 5:34:54 PM)

No se trata acerca de la discusión maniquea aceca de la figura de Escobar, se trata de que existe una versión que no es confrntada. Es, lastimosamente, una toma de dictado

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:35:14 PM)

si, ademas nadie hizo evidente la cercanía de Astrid Legarda con las AUC. eso tambien es un dato.

Peralta (Nov 3, 2005 5:35:21 PM)

De acuerdo Aranguren el tema debió aprovecharse con mayor profundidad. Por ejemplo, deberíamos saber más sobre quienes eran sus lugartenientes, porque como dice alonso Salazar, Pablo se dejaba influenciar mucho por ellos

orlanda (Nov 3, 2005 5:35:23 PM)

excelente yair, de acuerdo

Augusto (Nov 3, 2005 5:35:28 PM)

"Ahí está el detalle"....Popeye dice una cosa y el Osito lo desmiente, nada menos que el hermano de Pablo

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:35:43 PM)

y donde estan los historiadores? ninguno de los que invitamos quiso participar en el chat

Hector (Nov 3, 2005 5:35:46 PM)

Llego tarde. Intentaré integrarme.

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:35:55 PM)

bienvenido, hector abad. estamos discutiendo tu columna...

MARIO (Nov 3, 2005 5:36:01 PM)

parece que los Rodriguez estan utilizando el libro de Giraldo como una pantalla publica para dar informacion negociada con los norteamericanod a cambio de beneficios en la Corte.....viendolo asi tiene logica el asunto!!!

uribe2010 (Nov 3, 2005 5:36:05 PM)

Es importante que salgan estos libros para ver si no se nos olvida el pasado y lo tenemos presente.

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:36:14 PM)

que opinas, hector, de lo que dice uribe?

Peralta (Nov 3, 2005 5:36:23 PM)

moderador, para mi y otros muchos que habrán leído la reseña dew Astrid Legarda en el libro eso era obvio

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:36:28 PM)

no lo fue para mi mamá

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:36:31 PM)

hola hector

orlanda (Nov 3, 2005 5:36:41 PM)

Héctor, no sabes todo lo que hemos hablado de tu columna en este chat

guacoloro.com (Nov 3, 2005 5:36:48 PM)

GIRALDO FUE SINONIMO DEL PROCESO 8000 ACAS LA DESPARICION DE CASTANO SE DEBE A OBSTRUIR UN 16000"?

Gustavo (Nov 3, 2005 5:36:51 PM)

yo tambien llegue tarde !!!

Peralta (Nov 3, 2005 5:36:55 PM)

hola hector

Hector (Nov 3, 2005 5:37:00 PM)

Que salgan libros es bueno. Si uno no los toma como verdades, sino como una fuente más, en este caso, casi siempre, muy poco confiable.

diamon (Nov 3, 2005 5:37:04 PM)

hola buenas tardes

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:37:21 PM)

gustavo, eres uno de nuestros invitados?

Augusto (Nov 3, 2005 5:37:25 PM)

Creo que todavía no es tiempo de contar lña Historia....deben pasar décadas de reflexión y decantación. Ahora, es todo un torbellino de acusaciones unas verdaderas y otras falsas

Yair (Nov 3, 2005 5:37:30 PM)

Osito tambien desmintió a José Obdulio Gaviria, y nadie se preocupó por acveriguar lo que había en esa discución

Carlitos (Nov 3, 2005 5:37:49 PM)

El caso del Hector (Nov 3, 2005 5:37:54 PM)

Lo malo es que se están convirtiendo en la única fuente para mucha gente.

LuisHernan (Nov 3, 2005 5:37:56 PM)

Preocupante lo de lso historiadores pues por hay dicen que la historia (la que leeran nuestros hijos en sus libros en 10 años) la hacen los que la escriben

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:38:00 PM)

Dije antes que tu columna cometía un error, no creo que libros como elque escribí, construyan la historia del país. La historia la escriben los historiadores.

Peralta (Nov 3, 2005 5:38:06 PM)

lo que digo es que se deben cotejar las fuentes y sacar conclusiones, hay suficiente literatura sobre el tema incluido el libro de aranguren. Si vamos a eso Popeye dice muchas cossa veraces

Gustavo (Nov 3, 2005 5:38:09 PM)

la verdad no solo pase por aqui y me introduje ...estoy en londres y me interesa el tema

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:38:15 PM)

bienvenido, entonces.

orlanda (Nov 3, 2005 5:38:32 PM)

Peralta, el libro de Astrid Legarda es una grosería. Es exhaustivo en cómo el pobre de Mancuso tuvo que dejar "su vida tranquila en la finca" y armarse. Y luego se salta todo lo que tiene que ver con las masacres, sus demás aberraciones, para terminar en sus anhelos de paz, en el proceso con el gobierno.

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:38:47 PM)

si, eso es tenaz. que decida no hablar de las masacres, y la periodista lo deje es tenaz

Hector (Nov 3, 2005 5:38:52 PM)

La historia la hacemos todos. Los historiadores, y ustedes, dan una versión de los hechos. El periodismo es historia contemporánea. Seremos las fuentes de los historiadores futuros.

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:39:20 PM)

pero sería bueno, hector, que los historiadores publicarán ya tambien. es que luego cómo escribirán la historia? sobre el libro de castaño, del osito?

Gustavo (Nov 3, 2005 5:39:25 PM)

garcias hermnao

Carlitos (Nov 3, 2005 5:39:37 PM)

Augusto tiene razón. Los hilos mal ordenados de la MODERADOR (Nov 3, 2005 5:40:04 PM)

pero con qué ingredientes lo arma? esta bien: aranguren dio la versión de castaño, es válida. quién da las otras? la de las víctimas que no escriben?

Peralta (Nov 3, 2005 5:40:09 PM)

partiendo de lo que dice esto la pregunta sería si hay verdadera indepèndencia op si cada periodeista tiene su bando? que dices Abad?

Hector (Nov 3, 2005 5:40:20 PM)

Lo grave es que cuando se publica un libro escrito o dictado por una persona que tiene poder de intimidación (armas) los que saben que algo que dice es mentira, no se atreven a desmentirlo por miedo.

orlanda (Nov 3, 2005 5:40:30 PM)

Ojalá Carlitos, de lo contrario tendremos una realidad desdibujada y contada por bandidos

Augusto (Nov 3, 2005 5:40:33 PM)

CARLITOS.....ok..gracias

NATALITY (Nov 3, 2005 5:40:38 PM)

Pero entonces cuando un periodista cita a un político diciendo mentiras está construyendo una historia de mentiras? Entonces deberían dejar de escribir.

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:40:52 PM)

la diferencia, como dice hector, es que no esta armado y la gente le da menos susto

MARIO (Nov 3, 2005 5:40:56 PM)

pero es que nunca sabremos que tan fragmentada y manejada sea la informacion que se maneja........no sabemos si son verdades o mentiras a medias........si ese tipo de piublicaciones son la unica fuente de que se dispone entonces la verdad estara siempre oscurecida por un gran manto de duda

Peralta (Nov 3, 2005 5:41:03 PM)

Eso que dice Hector pienso que pasa mucho con los periodistas en Colombia, tienen miedo

Carlitos (Nov 3, 2005 5:41:08 PM)

Claro, moderador..... es necesario permitir que afloren nuevas voces.

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:41:16 PM)

pero es que afloran, pero casi no venden...

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:41:29 PM)

el libro de Aranguren va por qué edicion?

Yair (Nov 3, 2005 5:41:33 PM)

Claro, más en este pa+is donde la muerte es un negocio redodondo. Hasta para libros da

orlanda (Nov 3, 2005 5:41:39 PM)

Natality, pero un buen periodista constrastaría las mentiras de ese político con las de alguien del bando contrario o alguien que supuestamente no tenga ningún interés en mentir

LuisHernan (Nov 3, 2005 5:41:43 PM)

hay moderador es dónde tiene que actuar el Estado promoviendo la "publicidad" de lso documentos que hoy son confidenciales para que cualquier ciudadno pueda investigar y encontrar su propia versión de la verdad

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:41:51 PM)

si, tienes razon luis hernán

Gustavo (Nov 3, 2005 5:42:02 PM)

y que periodista no va a tener miedo, si s edenucia algo lo matan

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:42:16 PM)

tampoco es tan asi, gustavo. tampoco está todo el mundo tan amenazado..

Augusto (Nov 3, 2005 5:42:20 PM)

MODERADOR....contando con la edición que venden en los semáforos ?

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:42:27 PM)

si, con la que venden en los semaforos-.

orlanda (Nov 3, 2005 5:42:31 PM)

Luis Hernán, o por lo menos los medios deberían ayudar no difundiendo estas mentiras o partes desdibujadas de la historia...

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:42:36 PM)

o contrastandolos

Hector (Nov 3, 2005 5:42:40 PM)

Veamos un caso concreto. En el libro de Castaño, este afirma que mató al senador de la UP Pedro Luis Valencia por ser un secuestrador...

sebastian (Nov 3, 2005 5:42:45 PM)

Es importante tener acceso a estos libros, para tomar un poco de cada uno y conceptualizar las ideas y la historia.

Peralta (Nov 3, 2005 5:42:50 PM)

Hector, por ejemplo tu realmenbte desmientes todas las mentiras que sabes? o las callas por salvar tu vida o tu trabajo?

Carlitos (Nov 3, 2005 5:42:55 PM)

en eso de que las voces "vendan o no vendan" tienen mucho que ver ustedes, los periodistsa. En ocasiones visibilizan sólo a los poderosos.

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:43:02 PM)

es cierto, otro sablazo a semana

Augusto (Nov 3, 2005 5:43:09 PM)

MODERADOR....unas cuatro....me atrevo a decir yo...o no...

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:43:15 PM)

Te puedo hablar del libro Mi confesión, y no fue dictado, algun dia me encantaría tomarnos un café y mostrarte lo dificil que fue construir una autobiografía de un personaje tan complicado.

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:43:36 PM)

es claro que no fue dictado. pero tambien es claro que es la version de castaño... sin contrastarla, no?

Hector (Nov 3, 2005 5:43:40 PM)

Conozco a una hija de este senador, que era una adolescente en el momento de la muerte de su padre. Ella sabe que es mentira que Valencia tuviera secuestrados en su casa como dice Castaño, pero no fue capaz de escribir un desmentido, una demanda por calumnia, algo que no manche el nombre del papá.

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:43:49 PM)

era para hector...

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:43:54 PM)

perdon

Augusto (Nov 3, 2005 5:43:56 PM)

ARANGUREN....te creo

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:44:17 PM)

hector, terrible la historia de esta niña. que rabia no poder decir nada que limpie la imagen del papá.

Peralta (Nov 3, 2005 5:44:39 PM)

Hector eso dice la hija, pero tanto tenemos que investigar la verdad sobre Castaño, como la de la niña

orlanda (Nov 3, 2005 5:44:48 PM)

Pobre Navarro, en los dos últimos libros de criminales ha quedado muy mal. Eso le puede costar la Presidencia (si es que alguna vez tuvo chance), ese es un buen ejemplo del país que están construyendo ellos. No estoy diciendo que las acusaciones contra él sean verdad o mentira. Pero sería muy triste que fueran mentiras y todo el país se comiera el cuento.

sebastian (Nov 3, 2005 5:45:03 PM)

ARANGUREN... muy buen libro lo felicito!!!

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:45:07 PM)

Hector, debemos crear entonces condiciones para que la hija del senador pueda recuperar la imagen de su padre...pero la responsabilidad recae en los medios...no en los escritores. Insisto que lo mio fue una autobiografía.

guacoloro.com (Nov 3, 2005 5:45:19 PM)

la desencia es lo mas importante de la imajen del ser humano

Hector (Nov 3, 2005 5:45:25 PM)

Obviamente escribir un libro de y con un asesino tiene que ser duro, y hasta miedoso, pero Aranguren lo quiso hacer.

Peralta (Nov 3, 2005 5:45:29 PM)

los papas no le muestran las cosas malas a los hijos, y con eso no quiero aseverar que lo que dijo Castaño era verdad

Yair (Nov 3, 2005 5:45:35 PM)

Ese es el problema de estos libros, que muchos enfatizan en lo difícil y arduo que fue conseguir al personaje, pero al mismo tiempo "desperdician" la entrevista

Hector (Nov 3, 2005 5:45:39 PM)

Yo no pongo al mismo nivel a una niña que a un asesino. Le creo más a ella.

LuisHernan (Nov 3, 2005 5:45:43 PM)

Orlanda, creo que un buen lector tiene que aprender a leer entre líneas y jams casarse con una sola versión, debe buscar leer otra versión para armarse su propia visión

Augusto (Nov 3, 2005 5:45:46 PM)

ORLANDA....de acuerdo contigo

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:46:11 PM)

lo importante, como dice mauricio, es que los medios no le hagamos eco a esa version del malo, sino que tambien a otras que las confronten.

Yair (Nov 3, 2005 5:46:17 PM)

Donde está el "olfato" de periodismo

Augusto (Nov 3, 2005 5:46:21 PM)

HECTOR...yo también le creo más a la niña...

Peralta (Nov 3, 2005 5:46:26 PM)

es custión del tinte con que lo dice, pero es que en Colombia hay que ser descoinfiados, no de la niña, pero de su Padre quien sabe?

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:46:37 PM)

el problema es que ya muerto como se defiende, peralta?

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:46:58 PM)

y es paradójico que mientras un periodista no puede calumniar, estos señores si pueden decir lo que quieran, no les parece?

orlanda (Nov 3, 2005 5:47:03 PM)

Desafortunadamente la versión de la niña fue conocida por unos pocos, a diferencia de los lectores de ese libro

Peralta (Nov 3, 2005 5:47:09 PM)

la custión es no tomar partido por pasiones sino der fieles a la verdad y eso es muy dificil y es cosa de valientes

Hector (Nov 3, 2005 5:47:26 PM)

No creo que el senador fuera una perita en dulce. No digo eso. Pero entraron a su casa y lo mataron delante de sus hijos, y Castaño lo confiesa abiertamente. Eso es un asesinato. Y así estuvieran asesinando a un asesino, que no es el caso, es una porquería actuar así.

Augusto (Nov 3, 2005 5:47:35 PM)

-.....qué hijuemadre pelotera con estos personajes.....jjjééééééé´´echee

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:47:43 PM)

HEctor...Claro, y considero que fue un aporte, y creeme que como la historia de la joven hija del senador, conozco otras.

orlanda (Nov 3, 2005 5:47:47 PM)

De acuerdo Moderador. Y sus libros se agotan en las librerias y en los semáforos.

Peralta (Nov 3, 2005 5:47:53 PM)

por eso es que lo importante es preguntarse si hay una verdadea independencia en el periodismo? porque aquí los buenos enteramente son muy pocos

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:48:04 PM)

pero que hay unos más malos que otros tambien es cierto

Yair (Nov 3, 2005 5:48:07 PM)

Se faranduliza mucho el personaje y se descuida la historia

Gustavo (Nov 3, 2005 5:48:17 PM)

la verdad, la corrupcion, descompsicion social ...tiene sumido al pais en esta cantidda de problemas , y estos problemas tomara muchos años sanarlos tendran que nacer muchos uribes...claro que tengan en su cartera mas inverciosn social para sanar a colobia.

Peralta (Nov 3, 2005 5:48:46 PM)

en eso estoy deacuerdo eso estuvo muy mal, deplorable, pero hay que reconocer que si alguien confiesa un asesinato y dice porque habría que investigarlo, y con eso no lo justifioco igual es unb asesino

Hector (Nov 3, 2005 5:49:03 PM)

Cuenta otras historias, Aranguren, que puede ser interesante ver dos versiones.

Augusto (Nov 3, 2005 5:49:11 PM)

Pronto veremos telenovelas con estos personajes....quien no ha leído tranquilo que se lo contarán por TV

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:48:15 PM)

eso sí sería bien grave, augusto..

Peralta (Nov 3, 2005 5:48:20 PM)

el periodismo tiemne que ser fiel a la verdad y no tomar parte sino por el bien de Colombia

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:48:39 PM)

pero la pregunta es por qué a la gente le gusta leer más a popeye que a Hector Abad, por ejemplo?

Augusto (Nov 3, 2005 5:48:44 PM)

MODERADOR......seguro....uépaaa

guacoloro.com (Nov 3, 2005 5:48:49 PM)

ARANGUREN tienes algun otro dato que contar de la entrvista a castano o si la editorial manipulo en algo la historia?

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:49:02 PM)

buena pregunta, guacaloro

Hector (Nov 3, 2005 5:49:08 PM)

es más le quiero preguntar algo a Aranguren. Castaño, en su libro, confiesa haber matado a Luis Felipe Vélez el 25 de agosto de 1987, en la sede de Adida. 12 horas más tarde, en ese mismo sitio exacto, mataron a mi papá y a Leonardo Betancur. ¿Por qué Castaño no confiesa también abiertamente esos crímenes?

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:49:25 PM)

EL caso del senador Cepeda....perdón elcambio de tema.....Hector tiene razón en algo, los libros de estos temas se estan editando muy mal, y reconozco en parte mi error, en mi confesion hay 378 errores de ortografía..lamentable....ya se corrigió, pero cada uno me dolió y en ese puntola critica de Hector es valida

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:49:37 PM)

y la pregunta de hector por su papá?

Yair (Nov 3, 2005 5:49:43 PM)

Acaso con la muerte de Héctor Abad (PADRE) o de Manuel Cepeda, sirvió de lago la confesión de Castaño?

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:49:52 PM)

ahi voy...

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:50:11 PM)

mientras responde, paso la reflexion de orlanda

orlanda (Nov 3, 2005 5:50:14 PM)

Cada vez que hablan del libro de Castaño me acuerdo de la entrevista de Claudia Gurisatti hace algunos años. Tuvo el mismo efecto, aunque a corto plazo. Pero es el ejemplo típico para referirse a mal periodismo.

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:50:33 PM)

subió la popularidad a 70 por ciento

Augusto (Nov 3, 2005 5:50:47 PM)

Todas estas "confesiones" no han servido para un carajo.....sólo para ponernos a hablar, así somos los colombianitos...no nos puede faltar el chisme...

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:50:55 PM)

nos dio para este chat...

Peralta (Nov 3, 2005 5:51:11 PM)

enese momento de la entrevista la gente estaba hastiada de guerrilla, y eso era predecible

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:51:24 PM)

pero el ambiente, con la virgen detrás, los poemas, etc.

Augusto (Nov 3, 2005 5:51:28 PM)

CIERTO MODERADOR...

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:51:30 PM)

Creo que Castaño era conciente, de que era su autobiografía la que se estaba escribiendo y omitió muchas cosas. Hubo unas cuantas que no quiso decir y yo no podía oligarlo, el unico consueloque me queda es que pude influir sobre el para que contara algo más de su vida.

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:51:39 PM)

Creo que Castaño era conciente, de que era su autobiografía la que se estaba escribiendo y omitió muchas cosas. Hubo unas cuantas que no quiso decir y yo no podía oligarlo, el unico consueloque me queda es que pude influir sobre el para que contara algo más de su vida.

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:52:07 PM)

eso creo hector...

orlanda (Nov 3, 2005 5:52:19 PM)

Augusto, no seas duro. Al menos nosotros podemos criticar y someter a juicio todas estas falsas verdades. ¿Pero qué pasa con los demás que compraron el libro y creyeron todas esas historias? Me imagino que ahora más de uno está creyendo que Castaño es un héroe, gracias al libro de Aranguren.

Peralta (Nov 3, 2005 5:52:24 PM)

igual te felicito Aranguren, fuiste valiente y dejaste ver abiertamente tu repudio a las cciones de Castaño

Hector (Nov 3, 2005 5:52:38 PM)

El problema con las verdades a medias es ese. Yo creo que a Castaño lo mataron porque en su proceso de conversión quería desembuchar completamente todo.

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:52:56 PM)

se lo quería desembuchar a los gringos. tu qué crees Aranguren? por que lo mataron? lo mataron?

Yair (Nov 3, 2005 5:53:11 PM)

Eso de la muerte de Castaño es el prefecto final para una leyenda

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:53:17 PM)

Mira Hector,yo creía que lo habían matado, pero ahora pienso todo lo contrario...creo que esta vivo.

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:53:28 PM)

Que castaño esta vivo? por qué lo crees?

Hector (Nov 3, 2005 5:53:34 PM)

Y hoy nos sentimos libres de hablar del libro de Castaaño porque lo creemos muerto, como probablemente lo está.

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:53:38 PM)

y así lo escribí en el epilogo de el libro para la edición que comenzo a circular en españa

Peralta (Nov 3, 2005 5:53:45 PM)

yo no creo que Castaño este muerto. Tu que piensas Aranguren?, y Hector de donde sacas que este muerto? hay pruebas ya? no has escuchado las ironias que al respecto menciona Baez?

NATALITY (Nov 3, 2005 5:53:47 PM)

Este chat está buenísimo

guacoloro.com (Nov 3, 2005 5:53:50 PM)

aranguren crees que la deaparicion de castano fue para evitar otro proceso como el 8000?

Yair (Nov 3, 2005 5:53:53 PM)

Están creando un mito pra los "héroes" de las autodefensas

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:54:05 PM)

Mauricio, crees que Castaño está vivo? por que????

NATALITY (Nov 3, 2005 5:54:10 PM)

Ojalá no se metan los de cambio y chiveen a semana

orlanda (Nov 3, 2005 5:54:15 PM)

No Héctor, cuando quieras hablamos del libro de Popeye, él está vivo y puede salir de la cárcel pronto, pero también es una infamia

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:54:19 PM)

si quieres te la hago llegar por correo...

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:54:32 PM)

que, la respuesta? dinosla...

ARANGUREN (Nov 3, 2005 5:54:37 PM)

un pequeño resumen de lo que creo sobre la desapariciónd e CAstaño

MODERADOR (Nov 3, 2005 5:54:47 PM)

la podemos conocer todos?

Hector (Nov 3, 2005 5:54:54 PM)

Yo creo que está muerto, pero hasta que no aparezca el cuerpo no sabremos. También dicen que Pablo Escobar esta vivo en la Habana. Mitos metropolitanos.

Peralta (Nov 3, 2005 5:55:03 PM)

Ese man debe estar en Israel, preparando su vuelta para hacer política en Colombia como era su sueño

Augusto (Nov 3, 2005 5:55:09 PM)

ORLANDA, es que aquí en Colombia está pasando lo que pasaba en España antes de la slida del Quijote....todos hablaban de los caballeros andantes

Yair (Nov 3, 2005 5:55:12 PM)

Qué razones tiene el señor Aranguren para decir que Castaño no está muerto?

Peralta (Nov 3, 2005 5:55:17 PM)

