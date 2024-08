10 meses de sufrimiento

A pesar de la evidencia inquebrantable que existe no solo de los sobrevivientes que han contado sus historias, sino también de las pruebas físicas que existen en los Kibutz Kfar Aza, Be’eri, Nahal Oz y del terreno que quedo del Festival Nova, hay quienes no han conseguido ver la realidad y condenan al ejército israelí tildándolo de genocida, participando en manifestaciones a favor de Hamas y defendiendo a capa y espada sus actuaciones. Hace pocos días hablaba con alguien a quien conocí por un amigo en común, quien de manera sesgada celebraba las bajas militares del ejército israelí y aplaudía que Israel fuera atacado por varios frentes, pues según él, se lo merecían. Mi pregunta es: ¿qué se merecen? Están actuando de la manera en que cualquier país al que le importan sus ciudadanos procedería y es tratar de rescatar a los secuestrados y de neutralizar a quienes asesinaron a sangre fría a 1.200 personas sin razón alguna.

“Nunca he sido partidaria de la inflexibilidad, excepto cuando la cosa atañe a Israel. Si se nos critica porque no nos doblegamos, porque no somos flexibles en la cuestión de “ser o no ser”, es porque hemos decidido que, sea como fuere, somos y seremos”. -Golda Meir