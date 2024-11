Agradecimiento a Vicky Dávila: defender la verdad, pase lo que pase

Quisiera tomar un momento para expresarte mi más profundo agradecimiento por el apoyo invaluable que me has brindado en mi labor como periodista y columnista de opinión en SEMANA . Tu respaldo ha sido fundamental para mi desarrollo y consolidación en este desafiante camino.

Desde que comencé a escribir en SEMANA, he podido contar con tu guía y consejo, y eso ha marcado una gran diferencia en mi trabajo. La confianza que has depositado en mí y la libertad que me has dado para expresar mis ideas han sido elementos clave para seguir avanzando con determinación y rigor profesional.