Alerta naranja

Como si lo anterior fuera poco, el modo de realizar la agenda gubernamental no encaja con los valores y normas constitucionales. Frente a la sociedad liberal y pluralista que tenemos, se nos ofrece una monolítica; en vez de la fidelidad de las autoridades al pueblo de los ciudadanos, que somos todos, el eje de la acción estatal sería el pueblo de los elegidos, aquellos que siguen al caudillo.

La democracia constitucional está edificada sobre la representación política, aunque con elementos importantes de democracia directa. Es en el Congreso, organismo elegido en comicios populares, en el cual recae el poder de hacer las leyes, cuyo cumplimiento por el presidente es mandatorio. Este responde ante ese cuerpo y no al revés, tanto que puede destituirlo en circunstancias específicas. Es absurdo decir que estamos en una crisis insondable porque el Congreso no se pliega ante el Gobierno. Es aquel quien expide las normas que este debe cumplir. Los pájaros no le disparan a las escopetas.