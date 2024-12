Analítica organizacional, una estrategia no tan obvia

Los diferentes conceptos de la ciencia de los datos se han convertido casi en sinónimos y, dependiendo del contexto, es fácil perderse entre unos y otros, y en ocasiones surgen nuevos cuando aún no se ha terminado de comprender los existentes.

Por su parte, el segmento más avanzado de madurez lo comprenden grandes compañías, principalmente de sectores como banca, retail, y seguros. En este segmento ya se ha identificado el aprovechamiento de los datos como tecnología core de su operación , y han desplegado proyectos con modelos usando machine learning y la incorporación de análisis con datos no estructurados como imágenes, audio, texto o video; así como bots que, con inteligencia artificial, logran sustituir procesos operativos y core de negocio.

Determinar el nivel de madurez y apropiación al cual debe llegar una compañía no es una pregunta obvia, y su respuesta debe responder a la estrategia corporativa, ya que no todos tienen que incorporar soluciones de Machine Learning e Inteligencia Artificial ad hoc, no es hacer por hacer, ni hacer por moda, ya que la tecnología incorporada en la organización debe responder a qué nivel puede llegar la estrategia y la estrategia debe responder a qué nivel quiere llevar la tecnología.