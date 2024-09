Bajo los efectos de una dictadura blanca

Los funcionarios de bolsillo son cómplices del actual desbarajuste y documentos como el emitido por la Fiscalía que regula la protesta social, no solo despenaliza los delitos de la primera línea, sino que ponen en riesgo la democracia y facilitan y premian el pillaje y la destrucción, buscando posiblemente un verdadero estallido social, similar y con peores consecuencias que los desafortunados sucesos del 9 de abril de 1948.

El agua escasea en la planicie cundinamarquesa y sus alrededores, afectando por lo menos a 10 millones de habitantes, no solo por causa de los fenómenos meteorológicos, sino porque el alcalde Petro parece que no tomó en su momento las decisiones de ampliar la capacidad de almacenamiento; hoy se suma otra perla a las penurias del país, como es la restricción del gas vehicular, afectando a miles de transportadores y —por ende— a la población en general. Estas son muestras claras de que la izquierda no tiene capacidad ni para administrar ni para gobernar.