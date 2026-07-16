Balance y futuro de la JEP

Justicia transicional: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fruto del acuerdo del gobierno Santos con las Farc de 2016, se presentó como un modelo de justicia transicional que tendría como finalidad primordial establecer la verdad, la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición a cambio de condenas restaurativas sustancialmente más bajas a los principales responsables, que los liberara de responder por crímenes de guerra y lesa humanidad ante la Justicia Penal Internacional.

Término constitucional: se elevó a rango constitucional mediante el Acto Legislativo 1 de 2017, que estableció un término de 10 años para la presentación de acusaciones y un plazo posterior de cinco años para concluir su actividad jurisdiccional, prorrogable mediante ley.

Delitos y víctimas: los delitos cometidos por las Farc, anteriores a 1º de diciembre de 2016, objeto de la JEP, se estiman en las siguientes cifras aproximadas:

Delitos Víctimas Secuestro (Toma de rehenes) 21.000 Homicidios y Masacres 140.000 Reclutamiento Menores 18.000 Desapariciones Forzadas 25.000 Violaciones Sexuales 5.000 Desplazamientos Forzados 5.000.000 Minas Antipersonal 11.000 Extorciones Subregistro elevado

Radiografía institucional: un cuadro comparativo con números aproximados entre las altas corporaciones judiciales, muestra las dimensiones de la JEP en relación con sus decisiones finales:

Corporación Magistrados Planta Personal Presupuesto Anual ($ Miles Millones) Sentencias Firmes Corte Constitucional 9 400 95 400 Corte Suprema de Justicia 23 1.100 185 2.000 Consejo de Estado 31 1.200 210 5.000 JEP 38 Magistrados

13 suplentes 1.455 744 2

De otro lado, la JEP ha estimado que la implementación de los proyectos restaurativos para las primeras sentencias (que incluyen el Caso 01 y el Caso 03) requiere una inyección de recursos adicionales que supera los $ 121.000 millones de pesos.

Reparación a las víctimas: el mayor logro ha sido simbólico, que los responsables de los crímenes hayan pedido perdón públicamente. Que se hayan acreditado más de 340.000 víctimas con capacidad para intervenir en los procesos.

La reparación material ha sido un estruendoso fracaso, la expectativa de entrega de bienes de un billón de pesos para reparar a las víctimas, se concretó en un recaudo de $ 44.000 millones, un 4,4 % de lo esperado. El listado entregado por la guerrilla contenía activos imposibles de comercializar o sin valor real de mercado.

El Estado, es decir los contribuyentes, tendrá que asumir el costo de las indemnizaciones.

Las dos decisiones de la JEP: de un lado, el secretariado de la Farc fue condenado por crímenes de guerra y lesa humanidad, toma de rehenes y privaciones de la libertad, con una sanción de cinco a ocho años de restricciones a la libertad y obligaciones de realizar trabajos, obras y actividades reparadoras (TOAR).

De otra parte, miembros del Ejercito Nacional, Batallón de Artillería Nº2, con sede en Valledupar, fueron igualmente condenados por crímenes de guerra y lesa humanidad, por ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, a sanción de 5 a 8 años de restricciones a la libertad y actividades restaurativas (TOAR).

Propuesta de Abelardo De la Espriella: acabar por completo la JEP y redireccionar los recursos hacia otras prioridades.

Conclusiones: la JEP fracasó en cuanto reparación a las víctimas y entrega de bienes por parte de las Farc. También fracasó en cuanto a eficiencia y celeridad de la justicia, más allá de la importancia de las dos sentencias proferidas, se trata del tribunal más grande y costoso de la Rama Judicial.

El modelo de negociaciones de paz también fracaso. La insurgencia en contubernio con la delincuencia organizada del narcotráfico, la minería ilegal y trata de personas, continúa alzada en armas con influencia territorial.

Dilema: el país políticamente polarizado, se debate en el dilema de la reconciliación, la autoridad y la fuerza. Solo resta esperar que se imponga la sensatez y las distintas fuerzas políticas encuentren las soluciones para que el Estado recupere el control territorial, cierre las brechas sociales, persiga y castigue los delitos. Tenemos los recursos, la inteligencia y la magia para superar las pasiones y alcanzar el mejor futuro.

Cita de la semana: “Parecen Estados, pero en realidad son dictaduras corruptas al servicio de compañías extranjeras.” Juan Eslava Galán, Historia del mundo contada para escépticos (2012).

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